Постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 16 марта 2020 года № 2 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Санкт-Петербурге"

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу, Башкетова Н.С., в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территорию города Санкт-Петербурга, руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 33, подпунктом 8 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях реализации Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)", в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, постановляю:

Обеспечить в организациях и на объектах, расположенных на территории города Санкт-Петербурга, проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1. Председателю Комитета по здравоохранению Д.Г. Лисовцу, руководителям медицинских организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности:

1.1. Ввести во всех стационарах города вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим.

Прекратить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1.2. Организовать лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжёлыми клиническим течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти от внебольничной пневмонии или подозрения на внебольничную пневмонию.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1.3. Провести внеочередное обучение медицинских работников стационарных и амбулаторных медицинских организаций вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019), проведения противоэпидемических мероприятий.

Срок: до 20.03.2020 года

1.4. Отменить на время действия настоящего постановления проведение плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1.5. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1.6. Обеспечить незамедлительную госпитализацию больных с тяжёлой клинической картиной, нетипичным течением гриппа и ОРВИ, наличием в анамнезе сведений о пребывании за территорией Российской Федерации, наличии контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) из соматических стационаров в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина".

Срок: постоянно

1.7. Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, соблюдение персоналом масочного режима.

Срок: постоянно

1.8. Обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

Срок: постоянно

1.9. Не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1.10. Не допускать на территорию медицинских учреждений граждан (в том числе сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019), а также сотрудников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу об изоляции.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

1.11. Продолжить работу по информированию населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Срок: постоянно

2. Председателю комитета по социальной защите населения А.Н. Ржаненкову, главам администраций районов Санкт-Петербурга, руководителям учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности:

2.1. Прекратить допуск посетителей в учреждения социальной защиты населения стационарного типа (дома ребёнка, детские дома, интернаты и т.др.).

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

2.2. Приостановить на время действия настоящего постановления приём новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа, перевод в другие учреждения.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

2.3. Не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

2.4. Не допускать на территорию учреждения социальной защиты граждан (в том числе сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также сотрудников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу об изоляции.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

2.5. Обеспечить оснащение учреждений социальной защиты населения стационарного типа необходимым количеством противовирусных препаратов для экстренной профилактики, бесконтактных термометров, ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, дезинфицирующими средствами.

Срок: постоянно

2.6. Обеспечить:

2.6.1. незамедлительную изоляцию пациентов с признаками ОРВИ, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина"; Срок: постоянно

2.6.2. строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, соблюдение персоналом масочного режима; Срок: постоянно

2.6.3. проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию.

Срок: постоянно

3. Председателям Комитета по образованию Ж.В. Воробьёвой, Комитета по культуре К.Э. Сухенко, Комитета по физической культуре и спорту А.И. Шантырю, главам администраций районов Санкт- Петербурга, руководителям образовательных учреждений, клубов, секций, центров независимо от организационно-правовой формы собственности:

3.1. Рекомендовать ввести посещение обучающимися уроков и иных видов занятий в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях дополнительного образования, спортивных клубах, секциях, центрах по решению родителей (законных представителей) обучающихся на период действия режима повышенной готовности.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

3.2. Не допускать:

3.2.1. к занятиям обучающихся и к работе сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

3.2.2. на территорию государственного образовательного учреждения граждан (в том числе сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также сотрудников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу об изоляции.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

3.3. Обеспечить:

3.3.1. функционирование ежедневных утренних фильтров с обязательной термометрией обучающихся и работников учреждения;

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

3.3.2. незамедлительную изоляцию лиц с признаками ОРВИ, передачу сведений о заболевших в обслуживающую поликлинику, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию (COVID- 2019);

Срок: постоянно

3.3.3. строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа;

Срок: постоянно

3.3.4. оснащение учреждений и организаций необходимым количеством бесконтактных термометров/тепловизионным оборудованием, ультрафиолетовыми облучателями рециркуляторного (закрытого) типа, дезинфицирующими средствами.

Срок: постоянно

3.4. Проводить системную работу по информированию детей и их родителей о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в т.ч. рекомендовать родителям отказаться от посещения учреждений дополнительного образования различных организационно-правовых форм собственности, а также детских развлекательных центров в торговых комплексах.

Срок: постоянно

4. Руководителям организаций, учреждений и предприятий Санкт- Петербурга независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить:

4.1. неукоснительное выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";

4.2. ежедневную термометрию сотрудников, недопущение присутствия в организованном коллективе больных с признаками ОРВИ;

4.3. соблюдение в помещениях температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа;

4.4. проведение дезинфекции рабочих мест, оборудования, включая телефоны, компьютеры, множительно-копировальную технику и другую оргтехнику;

4.5. внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

Срок: с 16.03.2020 года до особого распоряжения

5. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу обеспечить контроль организации и проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при проведении контрольно­ надзорных мероприятий.

6. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С.Башкетова







