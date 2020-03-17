Транспортной отрасли готовят план развития до 2035 года

Убытки российских авиакомпаний уже составляют около 1,7 млрд рублей и могут превысить 100 млрд рублей, сообщил в ходе заседания коллегии Росавиации первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он не исключил банкротства и заявил о подготовке комплекса мер по поддержке отрасли. Несмотря на то что сейчас авиация переживает сложные времена, в перспективе она может стать драйвером развития транспортной системы России, считают эксперты.

Долгосрочные планы будут отражены в Транспортной стратегии России на период до 2035 года, которую сейчас готовит минтранс, рассказали "РГ" в министерстве. "В документе учитывается необходимость ликвидации ограничений на сети автомобильных дорог, внутренних водных путях, обеспечения транспортной доступности, в первую очередь удаленных и труднодоступных регионов", - отметили в ведомстве. Предстоит также устранить ограничения провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, развивать международные транспортные коридоры в стране.

Особое внимание предполагается уделить обеспечению доступности транспортных средств и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Еще один тренд - цифровизация транспортного комплекса, внедрение интеллектуальных транспортных систем и беспилотных технологий. Эти разделы также войдут в стратегию, отметили в минтрансе. "Все эти направления на горизонте 2035 года должны обеспечить устойчивость функционирования и развития транспортной отрасли в соответствии с потребностями ускоренного социально-экономического развития страны", - подчеркнули в министерстве.

Реализация стратегии должна способствовать устойчивости функционирования транспорта как единой отрасли. А в итоге необходимо добиться удовлетворения потребностей всех категорий пользователей на территории страны, отмечают в минтрансе.

Авиаперевозкам в России есть куда расти: авиамобильность россиян сейчас на несколько порядков ниже,чем в развитых странах

Развития требуют все основные виды транспорта в России, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Пока планы в этом отношении довольно скромные. "До 2024 г. никакого масштабного строительства автодорог не планируется. Планы модернизации Транссиба и БАМа с расширением пропускной способности магистрали до 180 миллионов тонн позволят в лучшем случае обеспечить рост объемов перевозок угля. Для остальных отраслей доступность железнодорожного транспорта вряд ли возрастет. Между тем важно увеличить скорость доставки грузов по железным дорогам как минимум в два раза", - говорит эксперт. Также не решит проблемы развития авиационного сообщения точечная модернизация нескольких аэропортов в ближайшие годы.

В рамках Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года может быть заложена база, дальше работу нужно продолжить.

Быстрый эффект может дать развитие авиационного сообщения. "Сейчас коэффициент авиамобильности по местным линиям в России на два порядка ниже, чем в развитых странах, таких, как США, Канада, Австралия", - говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Этот индикатор показывает среднее количество авиаперелетов, совершаемых одним жителем страны. Если в среднем в мире авиамобильность на местных линиях колеблется от 1,5 до 4, то в России показатель находится между 0,02 и 0,1, говорит эксперт. Конечно, в первую очередь играет роль уровень доходов населения, признает он. Но огромный разрыв показывает, что российской авиационной отрасли есть куда расти. Значит, в будущем рост в авиационной отрасли продолжится. Но связан он будет также с развитием программ субсидирования. Поддержит позитивную тенденцию также распространение привычки к большей мобильности. Сейчас даже с учетом доходов доля людей, которые периодически летают, в России невелика. Возможности для опережающего роста авиационного транспорта по отношению к другим видам связаны с его относительной экономичностью. "Стоимость инфраструктуры для авиации существенно ниже, чем для железной дороги", - говорит Борисов.

100 миллиардов рублей могут превысить убытки российских авиакомпаний из-за коронавируса

Тем не менее конкуренция между авиационным и железнодорожным транспортом будет нарастать. На небольших расстояниях до одной тысячи километров скоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) начинают выигрывать за счет того, что пассажир приезжает в центр города и экономит время за счет того, что ему не нужно переезжать из аэропорта. Но каждый проект нужно рассчитывать индивидуально. Чтобы строительство ВСМ было экономически оправдано, на маршруте в ту самую тысячу километров помимо конечных точек должно быть еще 2-3 пункта, которые также будут генерировать поток пассажиров и грузов. Иначе окупить вложения будет непросто, отмечает эксперт.

Другие резервы развития связаны с использованием новых видов транспорта, это также стоит отразить в стратегии, говорит завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. Например, аэроэстакадный транспорт уже получает развитие в Якутии на коротких расстояниях. А для перевозки грузов в некоторых случаях целесообразно использовать трубопроводный контейнерный и пневмотранспорт.