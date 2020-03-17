Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Законом Тюменской области от 28.12.2004 №323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Тюменской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Приостановить с 18 марта до 10 апреля 2020 года в Тюменской области:

3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений);

3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в помещениях, находящихся в частной собственности, с числом участников мероприятия более 50 человек одновременно;

3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области (кроме дошкольных образовательных организаций), организовав реализацию общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

3.4. предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области, в том числе выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.5. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.6. посещение родителями, иными законными представителями, иными лицами загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительно­ образовательных центров, специализированных (профильных) лагерей и других лагерей, а также проведение выездных мероприятий при участии пребывающих в данных лагерях детей.

4. Обязать граждан, посещавших страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1. обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест (аналогичное требование распространить и на совместно проживающих с указанными гражданами);

4.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Рекомендовать:

5.1. работодателям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность в Тюменской области:

организовать возможность обработки работниками и посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

осуществлять контроль температуры тела работников при входе работников в здание работодателя и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

оказывать содействие в соблюдении работниками режима самоизоляции на дому;

ограничить направление работников в командировки, особенно за пределы территории Российской Федерации, кроме важных, срочных, не подлежащих отмене или переносу на иной период;

приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие работников в иных массовых мероприятиях;

проводить рабочие встречи, совещания и иные подобные мероприятия посредством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности);

руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.2. владельцам транспорта общего пользования, предоставляющего услуги населению Тюменской области, обеспечить его обработку с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.3. управляющим компаниям, иным организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории Тюменской области, организовать уборку помещений общего пользования в многоквартирном доме с применением дезинфицирующих средств с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.4. собственникам зданий в Тюменской области, в которых расположены торговые центры, организовать возможность обработки посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, введенных настоящим постановлением.

Губернатор области А.В.Моор







