В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы

В бразильском городе Монгагуа (штат Сан-Паулу) не менее 400 заключенных сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа. Инцидент произошел в понедельник, сейчас ведутся поиски беглецов.

По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор. Полицейские сейчас ведут переговоры для их освобождения, пишет РИА Новости.

Отметим, что по законодательству Бразилии, в подобных учреждениях полуоткрытого типа нет вооруженного надзора.