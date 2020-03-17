В Черногории зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом

Во всех без исключения 27 странах Европейского союза отмечены случаи заболевания коронавирусом. Вплоть до сегодняшнего дня, Черногория оставалась единственной страной-членом ЕС, где не было зафиксировано фактов заболевания вирусом Covid-2019.

Однако во вторник, как сообщает РИА Новости, черногорский премьер-министр Душко Маркович сообщил о двух первых зарегистрированных случаях коронавируса в этой балканской стране с населением в 600 тысяч человек.

"Речь идет о лицах женского пола, одна 1948 года рождения, вторая - 1973 года, обе они ранее находились в районах, пораженных эпидемией", - приводит информагентство слова главы правительства Черногории.

Ранее официальная Подгорица закрыла учебные заведения, запретила массовые мероприятия, ограничила въезд черногорцев в несколько стран и установила медицинский надзор для прибывших из целого ряда неблагополучных в эпидемиологическом отношении государств.