В Испании выписали первые штрафы за нарушение режима карантина

Власти Испании начали штрафовать за нарушение режима карантина, объявленного в стране. За выход на улицу без уважительной причины можно лишиться от 100 евро до 30 тысяч евро.

Первыми полиции попались две девочки, которые катались по улицам Ансоаина (Наварра) на велосипеде. Штраф, размер которого не называется, был выписан присматривавшему за ними взрослому. Еще один получила женщина в городке Утрера, гулявшая в парке с ребенком и отказавшаяся выполнить требование стражей порядка вернуться домой. В Виго наказание получили молодые люди, слушавшие музыку на парковке (штраф был выписан после того, как они признались, что знали о запрете выходит на улицу и сознательно нарушили его). В Ла Уньон - за отдых на пляже и рыбалку. А в местечке Вильярробледо стражам порядка пришлось выгонять посетителей из бара, оштрафовав при этом его владельца (заведения общественного питания должны быть закрыты на время карантина).

Согласно испанскому законодательству, незначительные нарушения могут караться суммой от 100 евро. Более серьезное наказание - от 600 евро до 30 тысяч - предусмотрено за неповиновение или сопротивление полиции, отказ предъявить удостоверение личности (в Испании это пластиковые карточки, которые легко умещаются в кармане) или предоставление ложных данных. При этом, по Уголовному кодексу, за неподчинение правоохранительным органам можно получить и тюремный срок.