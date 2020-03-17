Новости

Генпрокуратура РФ добилась выдачи 185 российских граждан в 2019 году 13:51
Песков рассказал о мерах помощи авиакомпаниям 13:50
Краснов: Жертвами преступлений ежегодно становятся свыше 100 тысяч детей 13:45
В Мордовии экс-начальник женской колонии №14 предстанет перед судом 13:36
В Испании выписали первые штрафы за нарушение режима карантина 13:26
Проект о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ прошел II чтение 13:25
В Татарстане из-за угрозы коронавируса запретили курение кальянов 13:22
Французы могут выходить на улицу только с объяснительным документом 13:19
ГД приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику 13:19
Парусник "Седов" в ходе кругосветки зашел в порт Кейптаун 13:17
Бой Емельяненко и Исмаилова перенесен на июль 13:15
В Италии производство масок доверят заключенным 13:14
Видео: В Башкирии выпал снег с насекомыми 13:02
Блогеры сделали шипованные шины из крышек от пластиковых бутылок 13:00
На Кубани ввели контроль за ценами на социально значимые продукты 12:56
Из-за коронавируса "Хищные птицы" выйдут онлайн раньше запланированного 12:54
Испания закрыла свои сухопутные границы 12:45
"Кошки" собрали почти всю "Золотую малину". Итоги антипремии 12:42
Рада назначила нового министра экономики Украины 12:37
Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus почти рассекречен 12:35
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца 12:34
В Татарстане учеников лицея заставляли публично извиняться 12:33
Кубанский пациент с коронавирусом находится в стабильном состоянии 12:28
Тракторный биатлон в Удмуртии перенесли из-за коронавируса 12:27
Ростуризм открыл "горячую линию" для турбизнеса 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Роспотребнадзор рассказал, как защитить от COVID-19 людей старше 60
Роспотребнадзор рассказал, как защитить от COVID-19 людей старше 60
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
17.03.2020 13:26
Рубрика: В мире

В Испании выписали первые штрафы за нарушение режима карантина

Текст: Юрий Когалов

Власти Испании начали штрафовать за нарушение режима карантина, объявленного в стране. За выход на улицу без уважительной причины можно лишиться от 100 евро до 30 тысяч евро.

Фото: EPA-EFE/ANDREA CANALI
Магазины в Бельгии запрещают использование корзин из-за коронавируса

Первыми полиции попались две девочки, которые катались по улицам Ансоаина (Наварра) на велосипеде. Штраф, размер которого не называется, был выписан присматривавшему за ними взрослому. Еще один получила женщина в городке Утрера, гулявшая в парке с ребенком и отказавшаяся выполнить требование стражей порядка вернуться домой. В Виго наказание получили молодые люди, слушавшие музыку на парковке (штраф был выписан после того, как они признались, что знали о запрете выходит на улицу и сознательно нарушили его). В Ла Уньон - за отдых на пляже и рыбалку. А в местечке Вильярробледо стражам порядка пришлось выгонять посетителей из бара, оштрафовав при этом его владельца (заведения общественного питания должны быть закрыты на время карантина).

Фото: iStock
Вирусолог развенчал главные мифы о коронавирусе

Согласно испанскому законодательству, незначительные нарушения могут караться суммой от 100 евро. Более серьезное наказание - от 600 евро до 30 тысяч - предусмотрено за неповиновение или сопротивление полиции, отказ предъявить удостоверение личности (в Испании это пластиковые карточки, которые легко умещаются в кармане) или предоставление ложных данных. При этом, по Уголовному кодексу, за неподчинение правоохранительным органам можно получить и тюремный срок.

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин назначил нового главу департамента региональной безопасности
Курс доллара опустился ниже 74 рублей
Росавиация подготовит комплекс мер по поддержке авиаотрасли
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Как охраняют редких и вымирающих животных в Киргизии