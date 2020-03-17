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17.03.2020 13:14
Рубрика: В мире

В Италии производство масок доверят заключенным

Текст: Нива Миракян (Рим)

На Апеннинах придумали, как преодолеть дефицит масок. Как и в других странах, в Италии уже на протяжении двух месяцев ощущается острая нехватка этого жизненно необходимого "аксессуара" - в аптеках их нет и в ближайшее время не будет, а на онлайн-платформах они стоят неоправданно дорого, да и сроки доставки (от 1 до 2 месяцев) не внушают энтузиазма.

Фото: kinopoisk.ru
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Ситуация дошла до того, что масок не хватает даже медикам, которые все чаще стали заражаться от инфицированных пациентов. Чтобы решить эту острую проблему, в Италии планируется производить тысячи хирургических нетканых текстильных масок в местных тюрьмах. Для реализации этого проекта уже практически все готово: 25 специальных лабораторий при пенитенциарных учреждениях готовы начать работу в любой момент, а также имеется согласие Департамента гражданской обороны. Осталось получить "зеленый свет" от Высшего института здравоохранения, который занимается сертификацией подобных товаров.

Между тем, в некоторых регионах Италии и вовсе маски уже шьют небезразличные граждане. Так, в южноитальянском городе Бари швея Росса Джампетруцци собственноручно изготовила 2 тысячи масок, чтобы помочь зараженным. Ожидается, что этот тренд в ближайшее время пойдет гулять по стране.

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