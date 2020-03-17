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17.03.2020 20:34
Рубрика: Культура

Музей закрыт, все ушли в онлайн

Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Понятие "пандемия" перестало быть чем-то абстрактным. Закрыты музеи Италии, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Лувр в Париже...

В России первыми оперативно отреагировали на пандемию частные музеи. В субботу временно приостановил работу московский музей современного искусства "Гараж", в понедельник - музей AZ. Параллельно на карантин закрылись Ельцин Центр в Екатеринбурге и Центр современного искусства "Заря" во Владивостоке.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
В Париже из-за коронавируса закрыли Эйфелеву башню и Лувр

Вторник начался с новостей о том, что закрыт для посетителей ГМИИ имени А.С. Пушкина и Московский музей современного искусства. Затем пришли новости о закрытии на карантин Музея импрессионизма и выставки Сальвадора Дали в Манеже.

И наконец директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила СМИ, что с 18 марта до 10 апреля для посетителей будет закрыта Третьяковка.

Марина Лошак: Такова новая реальность. Жизнь дает нам возможность притормозить и задуматься. Фото: Аркадий Колыбалов

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак так прокомментировала свое решение "Российской газете":

- Вечером в понедельник был подписан приказ о закрытии ГМИИ им. А.С. Пушкина до 10 апреля. Причина этого шага очевидна - музей несет ответственность перед посетителями и сотрудниками. К нам в музей приходило по-прежнему много зрителей. На выставку "Тату" - просто очень много. О расстоянии между зрителями в один метр и говорить не приходится.

Разумеется, работа в музее не останавливается. 24 марта у нас должна была открыться очень большая и важная выставка "От Дюрера до Матисса", посвященная шедеврам графики нескольких веков из нашего собрания. Мы развешиваем работы. Выставка будет ждать того момента, когда сможет открыться для посетителей.

Есть ли шанс продлить выставку "Тату"? Да, мы на это надеемся. Государство обещает, что возьмет на себя гарантии продленного страхования. Министерство культуры ведет себя исключительно осознанно и старается помочь в сегодняшней непростой ситуации. Время, когда мы могли сами зарабатывать деньги, закончилось. И музеям сегодня нужна, безусловно, помощь от государства.

Пока же мы продумываем возможность работы выставок онлайн.

Такова новая реальность. Думаю, надо уметь искать и находить в ней позитивные стороны. Появляется время дописать научные работы, завершить каталоги-резоне, подготовить интересные экскурсии и образовательные программы... Жизнь дает нам возможность притормозить и задуматься.

Автопортрет Сальвадора Дали. Его выставка в Москве закрывается из-за карантина. Фото: Сергей Куксин
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