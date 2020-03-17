В США доступ журналистов в Белый дом ограничат из-за коронавируса

Белый дом установил временные ограничения на доступ прессы в резиденцию президента США Дональда Трампа на фоне распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник.

Теперь на брифингах смогут присутствовать только члены Ассоциации корреспондентов Белого дома, за которыми будут закреплены места для рассадки, пишет ТАСС. Журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними.

Кроме того, представители СМИ, допущенные в резиденцию, каждый раз будут обязаны проходить короткий медосмотр. Журналисты, у которых нет места в обновленной схеме рассадки и которые не являются членами президентского пресс-пула, теперь не смогут попасть в Белый дом.

Отметим, по данным университета Джонса Гопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось до 4,3 тысячи, скончались 74 человека.