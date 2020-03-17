Я прилетел в столицу Чехии в воскресенье около девяти вечера. Терминал номер один, обслуживающий рейсы вне пределов Шенгена, был абсолютно пуст. Зато самолет "Аэрофлота" был как раз непривычно полон. Прямо под завязку был забит пассажирами, летевшими, как все прекрасно знали, в зону риска.

Стюардесса Катя, разделив мое удивление, предположила, что, скорее всего, авиакомпания объединила несколько рейсов в один - как потом выяснилось, почти последний на этом направлении. До 19 марта шанс вылететь из Праги в Москву и обратно еще есть, а вот что потом - это одному богу известно. В лучшем случае можно будет воспользоваться чартерами, которые могут организовать для эвакуации россиян.

Кажется, власти Чехии усвоили итальянский урок и не хотят повторения у себя той ситуации, которая сложилась на севере Апеннинского полуострова. Сейчас они пытаются действовать на опережение, но если честно, то противник все равно оказывается на шаг впереди.

Еще 12 марта правительство объявило в стране чрезвычайное положение, запретив всякие массовые собрания, ограничив въезд и выезд из Чехии, установив пограничный контроль с Австрией и Германией.

Само нахождение ЧР в самом центре Европы, на пересечении многих транспортных магистралей делает ее уязвимой для распространения смертельного вируса. Республика сейчас оказалась в осаде, и потому все принятые меры не кажутся чрезмерными. А меры эти - очень и очень жесткие.

Все дипломатические представительства прекратили выдавать шенгенские и долгосрочные визы. Чешским гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство, запрещено покидать страну, а иностранцы на период действия чрезвычайного положения не имеют права въезжать на территорию Чехии. Закрыты на неопределенный срок все начальные школы, гимназии и вузы. Прекратили свою работу кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания. Запрещены все культурные, спортивные и религиозные мероприятия, нельзя посещать спортзалы, спа, библиотеки, выставки.

Более того, с понедельника всем гражданам, а также иностранцам, имеющим ПМЖ и ВНЖ сроком более 90 дней, не разрешается свободное передвижение по территории Чехии за исключением поездок на работу, посещения продовольственных магазинов и аптек. В тот же день, 16 марта, санитарные службы объявили о полном закрытии на карантин части Оломоуцкого края, расположенного примерно в двухстах километрах к востоку от Праги. Причина: выявление трех десятков инфицированных коронавирусом жителей.

К вечеру в понедельник правительство ввело новую меру: десятидневный общенациональный карантин. Отныне жители могут покидать свои жилища только для обеспечения себя и своих близких самым необходимым.

...и во времена его временного царствования. Фото: Reuters

Что грозит нарушителям этого правила? Гипотетически - штраф, который в пересчете на евро может составить 200 тысяч. Но министр внутренних дел Ян Гамачек пока надеется на сознательность граждан и не грозит карательными мерами. Кстати, граждане здесь такие сознательные, что они уже замучили полицию своими звонками-жалобами на "праздношатающихся пани и панов".

Сейчас все гадают, где эта дьявольская зараза нанесет свой следующий удар. Вроде бы считался благополучным запад страны, но и там на днях зафиксирована вспышка заболевания.

Да, власти вроде бы не сидят сложа руки. Со вторника введен запрет на пользование общественным транспортом без масок или повязок, закрывающих нос и рот. С одного из военных аэродромов в Китай вылетел военный транспортный самолет, который должен доставить 100 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Еще семь самолетов будут отправлены в КНР с тем, чтобы привезти оттуда 5 миллионов масок и миллион респираторов. Военные также передали социальным службам 80 тысяч респираторов, а еще 52 тысячи обещают выделить в ближайшие дни. И все равно, повторяю, пока преимущество у невидимого врага.

Перед тем как переслать в редакцию эти заметки, я отправился прогуляться по Праге.

Странное ощущение осталось от этого двухчасового путешествия по маршруту Винограды - Вацлавская площадь - Старо Место - Винограды. Сама столица, как всегда, прекрасна: уже брызнули зеленью листья на деревьях и даже какие-то из них зацвели. Блики весеннего солнца играют на куполах дворцов и храмов. Но я никогда прежде не видел Прагу столь пугающе пустой. Совсем нет туристов, что для этого города нонсенс, картина совершенно невероятная. Да и местных граждан тоже немного - все явно озабоченные, передвигаются, соблюдая дистанцию.

Заглянул в винную лавку по соседству, которую держит знакомый украинец по имени Павел. К моему удивлению, он был на месте, но пояснил, что работает последний день: покупателей нет. Вьетнамский ресторан в том же доме тоже оказался открыт, но открыт относительно: еда только на вынос. Все другие рестораны на моем маршруте не работали.

Зашел в продовольственный магазин у станции метро: полки на треть пусты.

Для эксперимента, а также для удовлетворения собственных потребностей заходил во все подряд аптеки, интересовался масками и дезинфицирующими средствами. Увы, нет ни того и ни другого. Правда, в одном месте мне стыдливо предложили крохотный флакончик какой-то жидкости по цене бутылки бехеровки.

Интересно, как же пражане будут выполнять указание передвигаться в общественном транспорте только в масках?

Мэр столицы Зденек Гржиб в ответ на этот вопрос рекомендовал мастерить респираторы самим или пользоваться шарфами.

Позвонил знакомому врачу-стоматологу. На работу он ходит исправно, но пациентов принимать запрещено по причине отсутствия масок и респираторов. Такая же ситуация, по его словам, во многих других лечебных учреждениях.

Вернувшись домой, имел интересный разговор по телефону с одной местной журналисткой. Она путешествовала по Италии, а когда возвратилась в Прагу, то почувствовала все признаки заболевания: кашель, одышка, высокая температура.

Безуспешно в течение двух дней звонила по телефонам "горячей линии". Потом обратилась в неотложку, но там ей сказали, что надо самой идти в больницу, расположенную в одном из спальных районов, и сдавать тест.

Явившись в это лечебное учреждение (похоже, чуть ли не единственное на всю Прагу), девушка отстояла четырехчасовую очередь, сдала тест, а взамен получила бумажку с номером телефона, по которому ей следует звонить, чтобы узнать результат. И, конечно, дозвониться по этому номеру опять невозможно: он все время занят.

Это я к тому, что, возможно, инфицированных вирусом в Чехии гораздо больше, чем указывают официальные источники (на утро вторника их было 344).

Сами медики признают, что поскольку эпидемия распространяется стремительно, то определить источники заражения в большинстве случаев уже невозможно.