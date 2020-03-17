ВСП попросил разрешить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

Всероссийский союз пациентов (ВСП) 17 марта направил Владимиру Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарствами возможность заказывать через интернет и доставлять на дом не только безрецептурные лекарства, но и препараты, отпускаемые по рецепту. Об этом заявили сегодня в ВСП.

Письмо с предложением направлено президенту страны, а копии - главе правительства и председателю Госдумы.

"Возможность легализовать дистанционную торговлю лекарствами активно обсуждалась на Всероссийском конгрессе пациентов в конце прошлого года. Профессиональное сообщество и власть пришли к единодушному мнению - принятие данного законопроекта позволит вывести дистанционную торговлю лекарствами в рамки правового поля, повысить доступность лекарств для хронически больных и инвалидизированных пациентов. Однако, законопроект по-прежнему не принят", - заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Сейчас, в условиях распространения коронавируса COVID-19, когда необходимо принять все возможные меры, чтобы защитить граждан, актуальность принятия закона о дистанционной торговле только усилилась, считают в союзе.

"На фоне пандемии принятие законопроекта поможет обеспечивать лекарствами наиболее уязвимые для заражения вирусом категории - пожилых, хронически больных и инвалидизированных пациентов", - отметил сопредседатель Российского союза пациентов Юрий Жулев.

Кроме того, возможность получать лекарства, не выходя из дома, будет способствовать рекомендуемой ВОЗ самоизоляции людей, направленной на улучшение эпидемиологической обстановки в стране, отметил Жулев.