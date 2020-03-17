Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

У французского хавбека "Ювентуса" Блеза Матюиди диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Матюиди - второй игрок "Старой синьоры", заразившийся коронавирусом. Первым был защитник Даниэле Ругани. После того случая 121 сотрудник "Ювентуса", среди которых футболисты, персонал и руководители клуба, ушли на добровольный карантин. А чемпионат Италии был приостановлен.

Добавим, что Матюиди - чемпион мира-2018 в составе французской сборной. В "Ювентус" он перешел в 2017 году из "Пари Сен-Жермен".

Ссылка - https://www.juventus.com/it/news/news/2020/covid-19-secondo-giocatore-positivo.php