Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 г. N 241 г. Москва "Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. N 100 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с единовременной выплатой в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов гражданам, указанным в пункте 2 Правил, утвержденных настоящим постановлением (включая расходы на ее доставку), осуществляется:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации на 2020 год по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2020 год по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов - в отношении граждан, пенсионное обеспечение и (или) выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения которых осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации;

за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2020 год по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов - в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", а также граждан, получающих ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике (далее - граждане), в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - едино-временная выплата).

2. Единовременная выплата осуществляется:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 000 рублей.

3. Единовременная выплата гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется:

а) Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами - в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

б) органами, осуществляющими назначение и выплату соответствующей пенсии, - в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей";

в) органами, осуществляющими назначение и выплату ежемесячного пожизненного содержания судей, - в отношении граждан, получающих ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

4. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, получающим 2 пенсии либо ежемесячное пожизненное содержание судьи и пенсию, единовременная выплата осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, единовременная выплата осуществляется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер единовременной выплаты.

В случае представления гражданином после осуществления единовременной выплаты документов, подтверждающих право на ее получение в более высоком размере, осуществляется соответствующая доплата.

5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, указанным в пункте 2 настоящих Правил, единовременная выплата осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. N 335 "О порядке выплаты пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, материального обеспечения личного состава отделов социального обеспечения при посольствах Российской Федерации в этих государствах" и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации".

6. В целях обеспечения осуществления единовременной выплаты Пенсионный фонд Российской Федерации, другие органы, осуществляющие пенсионное обеспечение и пожизненное содержание судей, и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обмениваются соответствующей информацией с учетом требований законодательства Российской Федерации.

7. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, единовременная выплата осуществляется на основании имеющихся в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное содержание судей, документов, содержащих соответствующие данные (в том числе полученные в результате предусмотренного пунктом 6 настоящих Правил информационного обмена), без истребования дополнительных документов, подтверждающих их правовой статус.

При отсутствии в распоряжении указанных органов необходимых данных единовременная выплата осуществляется на основании заявления гражданина. В этом случае истребование соответствующих документов осуществляется этими органами.

Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, указанным в пункте 2 настоящих Правил, в случае если в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, отсутствуют необходимые данные, единовременная выплата осуществляется на основании заявления и представления ими документов, подтверждающих их правовой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, проживающим в организациях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная выплата осуществляется в полном размере.

9. Единовременная выплата осуществляется в апреле - мае 2020 г., за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7 настоящих Правил, когда единовременная выплата может быть осуществлена позднее.