Многодетная мать из Ростова-на-Дону Анна Шевченко ведет собственный блог в соцсетях под девизом "Тестирую на себе привилегии от государства" и делится личным опытом со своими подписчиками, которых уже более четырех тысяч.

"Решила протестировать льготу - бесплатно (раз в месяц) посещение театров и музеев для многодетных. И вот что из этого вышло", - рассказывает Анна.

В семье Шевченко трое детей - пятилетний сын Миша и годовалые двойняшки Полина и Соня. Папа работает, мама в декрете. Организовать многодетным культурную программу очень сложно. С учетом ненормированного графика главы семьи и трудно прогнозируемых выходных. Тем не менее Анна заранее выбрала интересную выставку в Ростовском областном музее краеведения и решила сводить туда сына. Но когда стала по телефону выяснять, какие документы взять с собой, оказалось, для подобных визитов есть лишь один день в месяц - последняя среда.

- То есть многодетные родители должны отпроситься с работы, забрать ребенка из садика или школы, потом отвести его обратно - и все из-за экономии нескольких сотен рублей. А еще, что печально, данная "акция", увы, не действует на привозные экспозиции, которые, как правило, и являются самыми интересными, - сетует Анна.

Может, в музее ИЗО все иначе, подумала ростовчанка. И обратилась туда.

"Вы можете прийти в первый понедельник месяца и только на постоянную выставку", - заявили матери на другом конце провода.

- Вы представляете, как сорганизовать не менее четырех-пяти семей? И чтобы никто в тот самый день не заболел! Это очень сложно.

На Дону сейчас не выдают удостоверение многодетной матери. И чтобы доказать наличие трех и более детей в семье, необходимо предъявлять оригиналы всех документов - паспортов родителей и свидетельств о рождении малышей.

- Это еще один минус. Почему бы не утвердить удостоверения, какие дают многодетным в других регионах? - предлагает многодетная мать.

Тема, поднятая Анной Шевченко, вызвала обсуждение в интернете. К примеру, в Большом театре в Москве действует социальная программа для многодетных - на любой спектакль можно сходить за 100 рублей за билет. "У нас в Санкт-Петербурге для многодетных бесплатны все государственные музеи в любой день. Иногда бывают скидки в частных музеях. А вот скидок в театры не встречала", - написала многодетная мать из Северной столицы. Жительница Тулы сообщила: "У нас посещение аттракционов в парке бесплатно один раз в месяц. Но есть ограничения, поэтому малыши могут прокатиться на трех-четырех каруселях. Музеи тоже бесплатны по определенным дням. Театры и цирк со скидками, но мы состоим в обществе многодетных. Летом поехали в Калугу в музей космонавтики - все бесплатно".