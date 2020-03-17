Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом

На Украине во время карантина, объявленного из-за распространения нового типа коронавируса, можно бороться с демографическим кризисом. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

"Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом", - цитирует украинского лидера РИА Новости. Он также призвал граждан больше проводить времени с детьми, читать книги и смотреть кино, пока в стране действует карантин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к находящимся за границей украинцам с просьбой как можно скорее вернуться домой. С 17 марта будет полностью закрыто пассажирское авиасообщение с другими странами.

По последним данным, минздрава Украины, в стране подтверждены семь случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.