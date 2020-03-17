Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали еще 349 человек

Еще 349 человек скончались в Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Такие данные за минувшие сутки привел глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли. Он отметил, что общее число жертв достигло 2158. Что же касается новых случаев, то каждый день заболевают около трех тысяч человек.

"В Ломбардии, где 21 февраля была зафиксирована локальная вспышка заболевания, несколько снизился темп распространения", - подчеркнул Боррелли.

С начала эпидемии в Италии новый коронавирус выявили 28 тысяч человек, напоминает ТАСС.