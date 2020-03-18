Антон Силуанов озвучил задачи Федерального казначейства на 2020 год

"Необходимо упростить, ускорить и сделать более комфортными процедуры, связанные с исполнением бюджета и госзакупками. При этом следить, чтобы каждый рубль тратился эффективно", - поставил задачу министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии ведомства.

Послание и нацпроекты

Федеральному Казначейству в 2020 году предстоит проверить реализацию шести нацпроектов. Это "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Жилье и городская среда", "Образование" и "Здравоохранение". Сконцентрироваться нужно будет не только на целевом расходовании, но и на эффективности бюджетных трат. "Мы ждем от казначейства предложений по улучшению использования бюджетных средств, выделяемых на нацпроекты", - подчеркнул Антон Силуанов.

По его словам, казначейству также необходимо будет уделить внимание направлениям, которые были определены президентом в послании Федеральному Собранию. Ведомству предстоит проконтролировать эффективность трат на эти цели.

В 2020 году на повестке стоит реформа всей системы госфинконтроля. "До 1 июля Минфин разработает стандарты работы, а казначейству нужно будет начать их внедрение, - уточнил Антон Силуанов. "Нам важна независимая, объективная оценка складывающейся ситуации. Исходя из выводов казначейства, принимаются меры об объемах и видах поддержки".

Бухгалтерия для всех госведомств

В 2020 году должен завершиться переход федеральных госведомств (кроме силовых) на централизованное ведение бухгалтерского учета - им будет заниматься Федеральное казначейство. В 2019 году в "пилоте" поучаствовали 12 ведомств, включая их территориальные подразделения и подведомственные учреждения. Теперь к ним должны присоединиться все остальные. Это еще 21 федеральная структура и 320 территориальных органов.

Реформа позволит повысить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности, улучшить финансовую дисциплину. "Работа, проведенная в 2019 году, выявила массовое несоответствие расходов установленным нормам при направлении сотрудников в командировки. Приобретались проездные билеты, гостиничные услуги, не соответствующие уровню должностей, особенно в территориальных органах", - отметил глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

В числе других нарушений он назвал приобретение товаров, не соответствующих функциям органов власти, применение неверных стоимостных оценок имущества, включая кадастровую стоимость земельных участков. Были также случаи некорректного начисления зарплаты. "Все эти недочеты устранены", - сообщил Артюхин.

Бюджетная платежная система

Казначейство готовится стать бюджетной платежной системой, расчетным центром для всех организаций сектора государственного управления. Все открытые Федеральному казначейству счета перейдут в единую учетную систему. Ведомство получит свой банковский код и статус прямого участника банковских расчетов.

В результате сроки прохождения платежей сократятся в разы. Деньги с единого казначейского счета будут мгновенно зачисляться на счета клиентов. А расчеты по обязательствам клиентов казначейства будут идти в формате 24/5 независимо от местонахождения клиента. По сути речь идет о создании совершенно новой архитектуры казначейской системы России, подчеркнул Роман Артюхин.

Казначейские проверки

По результатам казначейских проверок 2019 года, в бюджет вернулось 7,9 миллиарда рублей. Большая часть часть - 5,3 миллиарда - пришлась на нецелевое расходование средств.

Итоги некоторых инспекций становятся поводом для корректировки законодательства. В качестве примера Роман Артюхин привел проведенную ведомством проверку расходования субвенций на предоставление льгот по оплате коммунальных услуг. Она показала несоответствие региональных правовых актов федеральному законодательству. "Льготники должны получать компенсацию в размере 50%, исходя из объема потребляемых услуг согласно счетчикам либо при их отсутствии согласно нормативам потребления - так написано в законе, - напомнил Артюхин. - В отдельных субъектах компенсация выплачивалась в виде фиксированных выплат, авансом, напрямую организациям, предоставляющим коммунальные услуги. Фактически, региональные власти выходили за пределы своих полномочий. Мы через надзорные органы инициировали изменение регионального законодательства, чтобы привести его в соответствие с федеральными требованиями".

Факт

Казначейство по итогам 2019 года вошло в пятерку ведущих администраторов доходов бюджета. За счет управления остатками на счетах оно привлекло в казну более 180 миллиардов рублей.