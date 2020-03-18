ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.

Об этом ATP и WTA сообщили на своих официальных сайтах. Ранее обе ассоциации с интервалом в несколько дней объявляли о приостановке турниров на срок шесть недель в связи с угрозой распространения коронавируса.

Однако теперь руководители АТР и WTA приняли решение об отмене всех соревнований до 7 июня. Также все турниры отменила и Международная теннисная федерация.

АТР и WTA также сообщили о том, что до возобновления сезона они замораживают рейтинги. А с 8 июня все турниры должны возобновиться согласно календарю соревнований.

Ранее стало известно, что Открытый чемпионат Франции по теннису, который должен был пройти с 18 мая по 7 июня, перенесен на осень 2020 года.