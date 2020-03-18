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Рубрика: Общество

Более 60 компаний по миру работают над вакциной и лекарствами от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Исследовательские работы по созданию мРНК-вакцины против коронавируса COVID-19 начались в биотехнологической компании BIOCAD, сообщили сегодня в компании. Параллельно над прототипом вакцины работают ученые кафедры вирусологии МГУ. Сообщили о начале синтеза образца генно-терапевтической вакцины и в Казанском федеральном университете. Продолжается работа над созданием вакцины и в Государственном научном центре "Вектор", ученые которого первыми в стране сделали тест-системы для диагностики нового вида инфекции.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как уточнил глава компании BIOCAD Дмитрий Морозов, новое направление поиска вакцины опирается на предыдущие наработки исследовательского подразделения компании по созданию мРНК-онковакцин. Первые исследования на животных предполагается начать уже в апреле.

Примерно три месяца понадобится для завершения первого этапа создания прототипа вакцины исследовательской группе МГУ. Об этом рассказала завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.

Но "сконструировать" образец (прототип) вакцины при нынешнем уровне развития генной инженерии не очень сложно и не очень долго. Гораздо больше времени и затрат требуют многоэтапные исследования безопасности, а затем и эффективности препарата-кандидата. Его последовательно проверяют на клеточных культурах, затем на животных, и только после подтверждения безопасности приступают к клиническим исследованиям на добровольцах.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Сегодня весь мир работает над поиском вакцины к коронавирусу. Минимум 66 компании по всему миру объявили о разработке препаратов для лечения COVID-19. Это и поиск вакцины, и работа над специфическими противовирусными лекарствами, основанными на ДНК/РНК/малых молекул. По моему убеждению, чем больше интеллектуальных сил будет привлечено к решению задачи, тем скорее мир ответит на этот вызов".

Напомним, что с конца января над вакциной работают исследователи из госпиталя Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайской биотехнологической компании, которые синтезируют матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими последовательностями различных антигенов. На днях, исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды) в сотрудничестве с Медицинским центром Университета Эрасмус и биомедицинской компанией сообщили об обнаружении первого человеческого моноклонального антитела, которое способно блокировать прикрепление коронавируса. О начале в конце апреля клинических испытаний на добровольцах сообщили США.  Форсируют исследования по созданию вакцины против COVID-19 в Израиле и Германии.

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