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Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика

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    18.03.2020, 19:21
Текст:   Кузьма Домов
Фото: AP Photo/Evan Agostini Фото: AP Photo/Evan Agostini
Фото: AP Photo/Evan Agostini

Фронтмен дублинской рок-группы U2 выступил 17 марта, в национальный праздник ирландцев, день святого Патрика, с поддержкой в адрес итальянцев, сражающихся с эпидемией коронавируса. В своем аккаунте в Instagram он выложил небольшое видеопослание, записанное в столице Республики Ирландия. Оно содержит песню, которую Боно предложил озаглавить как Let Your Love Be Known.

В сопровождающем песню послании он написал: "Посвящается всем итальянцам, которые вдохновили на это… всем ирландцам… всем тем, кто в этот День святого Патрика находится в непростой ситуации и тем не менее поет. Мы поем эту песню в честь вас, врачей, медсестер, всех тех, кто ухаживает за больными на линии фронта".

За сутки его запись набрала около полумиллиона просмотров и множество благодарственных комментариев от растроганных итальянцев.

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