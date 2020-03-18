Цены на нефть марки Brent упала до 25,4 доллара за баррель

Котировки барреля нефти марки Brent опустились ниже 26 долларов, впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Сейчас Brent торгуется по 25,7 доллара за баррель. Стоимость североамериканской нефти марки WTI опустилась до 23 долларов за баррель.

Данные минэнерго США не поддержали котировки, по ним за минувшую неделю запасы нефти в стране выросли на 1,954 млн баррелей. Увеличение запасов происходит восьмую неделю подряд.

Котировки барреля падают с начала года из-за снижения спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса. Дополнительным толчком к снижению стоимости барреля послужил развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Странам, участвующим в сокращении, не удалось согласовать дальнейшие совместные действия. С 1 апреля этого года обязательств по сокращению добычи больше ни у кого нет.

Избыток нефти на рынки оценивается 0,8-1,2 млн баррелей в сутки, а сокращение мирового спроса во втором квартале 2020 года в 0,9-1,3 млн баррелей в сутки. Крупнейшие нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК, после развала пакта ОПЕК+ заявили о намерениях увеличить производство до конца этого года суммарно на 4 млн баррелей в день. Россия обещала за этот же период увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.