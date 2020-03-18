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18.03.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Шайбы заморозили

Чемпионат мира в Швейцарии решили отменить
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Первенство мира по хоккею, которое было запланировано провести в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая будет отменено.

Об этом журналистам сообщил глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

"В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии. Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с чемпионатом Европы. Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла в таких шагах нет никакого. К сожалению, сейчас решаем вопрос о полной отмене турнира", - цитируют Фазеля мировые информационные агентства.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Руководство КХЛ не исключило вариант, по которому сезон не будет доигран

Напомним, что ранее из-за эпидемии коронавируса был отменен женский чемпионат мира, а ведущие хоккейные лиги мира НХЛ и КХЛ взяли продолжительную паузу в сезоне.

К слову, глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в своем обращении к болельщикам отметил, что для лиги всегда на первом месте стояли любители хоккея и игроки.

"Я обращаюсь к вам не только как президент Континентальной хоккейной лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую вы создаете на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и Лиги", - отметил Морозов.

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