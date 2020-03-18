Накануне несколько российских авиакомпаний сообщили, что у них возникли проблемы с возвращением россиян, так как власти Черногории не дают разрешения на выполнение полетов. Черногория закрыла границы для иностранцев, а также приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение после первых выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

В Росавиации "РГ" пояснили, что совместно с МИД России принимались меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории. Теперь вопрос с возвращением россиян принципиально решен. Но еще нужно оперативно согласовать сроки вылетов, отмечают российские дипломаты.

Авиакомпании со своей стороны также заявляют о предпринимаемых усилиях. "Нам удалось вопреки сложнейшим техническим процедурам организовать 25 вывозных рейсов и вернуть домой максимально возможное количество наших клиентов, оставленных на закрытых территориях", - говорится в распространенном заявлении авиакомпании "Победа". В Черногории застряли больше всего пассажиров именно этого перевозчика. Сложности возникли из-за того, что правительства разных стран ввели ограничения, а авиакомпания "была вынуждена внезапно приостановить выполнение полетов в Германию, Италию, Израиль, Испанию, Словакию, Черногорию, Чехию и Кипр и аннулировать билеты десяткам тысяч клиентов", подчеркивает перевозчик.

Для вывоза россиян из других зарубежных стран, закрывших свои границы, сейчас летают чартеры, которые запущены на прошлой неделе. Туристы возвращаются в соответствии с ранее выписанными билетами, либо туроператоры предлагают альтернативные варианты вылета.

"Например, в Чехии также есть российские туристы. Авиакомпании формируют списки на новые чартерные рейсы", - отметил в беседе с "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Но если кто-то находится далеко от столицы государства, стоит пытаться найти варианты транзитных рейсов либо переоформить авиабилеты на рейсы из столиц, посоветовал эксперт. В связи с закрытием границ Евросоюзом выехать в Россию уже в ближайшие дни будет сложно.

"Пока еще сохраняется возможность вылета в Россию, настоятельно рекомендуем россиянам воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок", - сказал Горин. Организованным туристам для возвращения нужно обращаться к туроператорам, а самостоятельным - к авиаперевозчикам, пояснил он.

В Ростуризме организована круглосуточная "горячая линия" для решения проблем, связанных с возвращением россиян домой. Ежедневно на нее поступают тысячи звонков. Вопросы возвращения россиян решаются в индивидуальном порядке.

Тем, кто не смог использовать купленный заграничный тур, минэкономразвития предложило выплачивать компенсации из фондов персональной ответственности ассоциации "Турпомощь". Фонды организации формируются за счет регулярных отчислений туроператоров, сейчас в нем около 2 млрд рублей.

Это поддержит и туроператоров. Они просят также отсрочить выплаты налогов и взносы в фонды "Турпомощи". Важно, чтобы предложенные минэкономразвития меры были приняты как можно быстрее, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Мы приехали в аэропорт и оказались перед фактом, что нам не разрешают вылететь, но и остаться в Черногории тоже не разрешают. Что делать - мы не знаем", - жалуются российские туристы, "застрявшие" в Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию "критической", а действия Подгорицы, ультимативно требующей сначала осуществить вывоз с российской территории своих граждан (при том, что черногорские власти не могут организовать этот процесс), - "беспрецедентно некооперабельной". По словам Захаровой, три российских борта давно готовы к вылету, все документы в порядке, но разрешения все еще нет. Фото: Первый канал

Въездной туризм быстро восстановится после заморозки

В Ростуризме полагают, что после преодоления кризиса в туристической отрасли, вызванного пандемией коронавируса, компании сумеют быстро восстановиться из-за отложенного спроса.

"Ситуация беспрецедентная, с таким наша туристическая отрасль еще не сталкивалась. Но надо помнить, что карантин носит временный характер. По моему опыту, после снятия ограничений отложенный спрос быстро восстановится. Большим потенциалом обладают туристы из Китая, из Южной Кореи. После преодоления негативных факторов они с удовольствием поедут в Россию", - говорит советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Пандемия коронавируса фактически заморозила туристическую отрасль - резко упал выездной поток, а с 18 марта и до конца апреля ограничен въезд для иностранных граждан в Россию.

Правительство и ЦБ уже опубликовали пакет мер помощи туристической отрасли, среди которых отсрочка налоговых платежей и регуляторные послабления для банков, призванные упростить реструктуризацию кредитов.

Туристическим компаниям могли бы помочь также послабления по выплате соцвзносов с фонда оплаты труда, считает Горин. Кроме того, полагает он, можно было бы рассмотреть введение налоговых каникул вместо отсрочки платежей на время вынужденного простоя компаний.

В пресс-службе минэкономразвития подтвердили, что все ранее запланированные меры поддержки отрасли будут реализованы в текущем году в полном объеме, в том числе субсидирование туроператоров за увеличение турпотока по въездному и внутреннему туризму и субсидии регионам на создание обеспечивающей туристической инфраструктуры.

В Российском экспортном центре полагают, что туроператоры могут попытаться отыграть часть потерь за счет внутреннего туризма. "Российские регионы вполне могут поработать на привлечение людей, которые отказались от поездок за границу, но не хотят проводить отпуска дома или на даче, - говорит руководитель проекта по поддержке экспорта туристических услуг РЭЦ Дарья Шамрай. - Хотя, конечно, и эта работа может оказаться под угрозой - здесь многое будет зависеть от того, затронет ли коронавирус эти субъекты Федерации".

Меры, предложенные правительством и ЦБ РФ, пока не касаются предприятий сферы гостеприимства, обращает внимание Ирина Фан-Юнг, соучредитель союза туризма и гостеприимства. Гостиницы и рестораны, вовлеченные в развитие туризма, также несут убытки.

"Потери одной гостиницы по предварительным опросам достигли за март от 3,5 до 5 млн рублей в зависимости от номерного фонда", - указывает Фан-Юнг.

Подготовила Ирина Алпатова