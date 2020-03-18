Число жертв коронавируса на Украине увеличилось до двух человек

Жертвами коронавируса на Украине стали уже два человека. В городе Черновцы умерла 33-летняя женщина. Ранее ее доставили в больницу с симптомами острого респираторного заболевания, пишет "Интерфакс". О первом летальном исходе от коронавируса стало известно на прошлой неделе. В пятницу,13 марта, скончалась 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область).

Всего же на Украине 14 человек заразились COVID-19. Уточняется, что речь идет о подтвержденных лабораторными исследованиями случаях. Наибольшее число заболевших - в Черновицкой области. Среди зараженных не только люди в возрасте, но и достаточно молодые (31 год и 18 лет).

Также коронавирус выявлен у детей: старшему десять лет, еще одному - год и девять месяцев, младшему - шесть месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.