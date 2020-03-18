Распоряжение губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности"

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Чукотского автономного округа режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа по номеру телефона +7 (914) 533-46-00;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Чукотского автономного округа:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) обеспечить санитарную обработку производственных помещений, транспортных средств, торговых залов, закрытых общественных пространств.

5. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками других подразделений;

3) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

6. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.) до 18 марта 2020 года проработать вопрос перевода образовательных организаций округа на дистанционные формы обучения. Перевод на дистанционные формы начать осуществлять по мере готовности образовательных организаций.

7. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.), Комитету по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (Сысоев А.В.), главам муниципальных районов и городских округов:

1) мероприятия, запланированные к проведению в период с 16 по 30 марта текущего года, связанные с перемещением участников между населенными пунктами округа, перенести на более поздний срок. При невозможности переноса - отменить;

2) в каникулярный период (с 23 марта по 30 марта 2020 года) отменить массовые мероприятия с участием детей.

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского автономного округа под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и организаций.

9. Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

10. Заместителю руководителя Оперативного штаба Семенихину А.В. ежедневно представлять в мой адрес доклад о ситуации с распространением в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Крайний Север" и разместить на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Р.В.Копин







