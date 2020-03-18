Распоряжение главы Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 113-рг "О введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до особого распоряжения"

В связи с угрозой распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии со статьей 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 8 Закона Чувашской Республики "О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 17 "О территориальной подсистеме Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций":

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до особого распоряжения.

2. Запретить проведение на территории Чувашской Республики спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Органам исполнительной власти Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов организовать работу по подготовке сил и средств для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации.

4. Гражданам, посетившим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с законодательством Российской Федерации о мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) обеспечить:

передачу сведений о месте, датах их пребывания, возвращения, контактную информацию на горячую линию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии (далее - Управление Роспотребнад¬зо¬ра по Чувашской Республике - Чувашии) по телефонам +7-(8352)-58-17-13, 58-53-11, а также на горячую линию Министерства здравоохранения Чувашской Республики по телефону +7-(8352)-26-14-14;

при появлении первых признаков респираторной инфекции нахождение на дому (по месту пребывания) и незамедлительное обращение за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации на дому (по месту пребывания);

соблюдение постановлений, предписаний и (или) требований Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии, в том числе о медицинском наблюдении, нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

5. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации о мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) выполнение рекомендаций по организации режима труда работников, в том числе по:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

ограничению зарубежных командировок;

использованию аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности).

6. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения занятий учащимися образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, по усмотрению родителей, законных представителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

7. Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях, по возможности обеспечить переход на дистанционное обучение.

8. Министерству здравоохранения Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации о мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) принимать необходимые меры, в том числе обеспечить:

отбор и направление в лабораторию федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" для лабораторного исследования материала

от всех лиц с признаками простудных заболеваний, вернувшихся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лиц, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также от лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

при выявлении проб, содержащих возбудитель, организацию немедленной госпитализации больного в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, с соблюдением всех правил биологической безопасности, направление материала от соответствующего лица в лабораторию федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" и немедленную передачу информации об указанном случае в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии;

выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

организацию работы медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии;

принятие мер по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии, Министерством внутренних дел по Чувашской Республике принятие мер по изоляции граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с медицинскими показаниями.

9. Координацию деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по проведению мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике.

10. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики перевести режим своей деятельности с 18 марта 2020 г. в круглосуточный режим работы до особого распоряжения и ежедневно представлять временно исполняющему обязанности Главы Чувашской Республики доклад о ситуации с распространением на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

11. Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики, а также о проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности населения.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







