Указ главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 года № 17 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях недопущения распространения на территории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Запретить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Республики Дагестан массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных.

2. Лицам, проживающим в Республике Дагестан, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также прибывшим с территории других государств:

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую Федерацию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на указанных территориях, а также контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (8722) 67-15-99;

б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Лицам, прибывшим на территорию Республики Дагестан из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарный дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории Республики Дагестан:

а) использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом исключив посещение соответствующих учреждений;

б) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV); в) воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных.

6. Поручить руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан и рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан и главам муниципальных образований Республики Дагестан:

а) обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Республики Дагестан о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

б) обеспечить измерение температуры тела работникам с симптомами респираторных заболеваний на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организации работников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.

8. Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

а) совместно с Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан обеспечить ежедневное информирование населения Республики Дагестан о территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также о симптомах респираторных заболеваний (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и аптечной сети;

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указа;

г) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

д) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

е) обеспечить: готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми лицами, прибывшими из других государств и территорий, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), деятельность, связанную с перевозкой граждан железнодорожным, автомобильным, городским электрическим, а также внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей устройства для обеззараживания воздуха.

10. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан организовать информирование населения Республики Дагестан о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Дагестан.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях на территории Республики Дагестан.

12. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан:

а) обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары) в период действия режима повышенной готовности;

б) оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан, Министерству здравоохранения Республики Дагестан, иным органам в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

13. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан, Министерству образования и науки Республики Дагестан, Министерству здравоохранения Республики Дагестан обеспечить с 19 марта 2020 года перевод учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан, домов ребенка, детских домов на закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан А.Ш.Карибова.

15. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан В.Васильев







