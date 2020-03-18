Депутат Рады из партии Зеленского заразился коронавирусом

Коронавирус пришел в Верховную Раду: положительный результат на COVID-19 признал у себя депутат из президентской партии "Слуга народа" Сергей Шахов. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политику пришлось рассказать о своей болезни после того, как утечки о ней, в том числе официальная справка от Минздрава Украины, попала в СМИ. Сам он говорит, что чувствует себя уже не так плохо, благополучно самоизолировался и ни с кем не общается, занимается дома "дезинфекцией". До этого Шахов пропустил межфракционное заседание в Раде. С кем из коллег он до этого контактировал и кого мог успеть заразить, не сообщается.

Напомним, что Украина перешла на карантин до 3 апреля: все детсады, школы и вузы закрылись, авиасообщение прекращено, массовые мероприятия отменены.