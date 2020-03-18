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Рубрика: В мире

ДНР из-за угрозы коронавируса закроет КПП через линию соприкосновения

Власти Донецкой народной республики из-за угрозы проникновения в республику COVID-19 закроют границу между ДНР и территорией, контролируемой правительством Украины, заявил глава республики Денис Пушилин. По его мнению, возвращение на Украину туристов из пострадавших от вируса европейских стран - Италии, Испании, Польши - угрожает жителям самопровозглашенной республики.

Фото: REUTERS
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"Учитывая данные обстоятельства, в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой народной республики на границе с Украиной с 00.00 часов 21 марта 2020 года", - передает РИА Новости заявление Пушилина.

При этом, по его словам, у жителей ДНР, находящихся на территории, подконтрольной Украине, еще есть время вернуться на территорию республики.

"Обращаю внимание, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей, - сказал он. - При этом подчеркиваю, что в ДНР на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19".

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