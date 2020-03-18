Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь

На досрочный этап ЕГЭ зарегистрировалось 32 тысячи человек - в основном, это выпускники прошлых лет. Все они смогут сдать экзамен в июне - в основной период, в его резервные дни.

Об этом на заседании рабочей группы с министерством просвещения рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

"На совещании у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение перенести сроки сдачи ЕГЭ для участников досрочного периода, - рассказал он. - Мы подготовили соответствующий приказ - сейчас он находится в Минюсте. Сегодня он должен быть утвержден и отправлен в регионы".

По словам Мурзаева, Рособрнадзор обеспечит проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ, в установленные сроки, чтобы уже ребята вовремя получили свои результаты и успели подать документы в вузы.