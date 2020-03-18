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18.03.2020 09:33
Рубрика: Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года экспорт российской нефти в Китай сократился почти на 30%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Если в январе 2019 года Россия поставила в Китай сырой нефти почти на $2,8 млрд, то в январе 2020 - примерно на $2 млрд. За год экспорт упал на 28%. Средняя цена на нефть марки Urals, по данным Минфина, в январе-феврале 2020 года составила $58,13 за баррель. Годом ранее нефть этой марки продавалась по $61,76 за баррель.

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Но несмотря на снижение поставок, Китай продолжает сохранять лидерство среди импортеров российской нефти. На втором месте по покупкам российской нефти в январе были Нидерланды (объем покупок составил $1,3 млрд), на третьем - Германия (около $1 млрд) и Италия ($0,6 млрд). Россия в 2019 году также значительно нарастила экспорт нефти в США, Великобританию и Турцию.

Аналитики связывают сокращение поставок нашей нефти в Китай исключительно с коронавирусом. В частности, в этом уверен аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его мнению, в феврале показатели нефтяного экспорта тоже должны быть низкие.

Директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов говорит, что прогнозировать дальнейшие тенденции сейчас бессмысленно. Все будет зависеть от масштабов и сроков распространения коронавируса. А как этот коварный вирус себя в дальнейшем поведет, никто не знает. Как напоминает аналитик, для Китая важную роль играет внешняя торговля, поэтому замедление деловой активности по всему миру негативно отразится и на восстанавливающейся после эпидемии стране.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, основные проблемы на китайском рынке нефти пока у Саудовской Аравии, а не у России. Для экспорта российской нефти в Китай эксперт пока не видит серьезных препятствий. "Основные трудности у нас могут возникать в Европе, где мы сталкиваемся с агрессивным демпингом со стороны Саудовской Аравии", - считает эксперт. В Китае же спрос начнет восстанавливаться.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин ФТС Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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