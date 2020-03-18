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Фотки стали удобнее. В смартфонах Xiaomi исправили неприятную ошибку

Текст:   Антон Благовещенский
18.03.2020,  
15:12
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Разработчики из Xiaomi исправили баг в прошивке MIUI, из-за которой было сложно найти нужную картинку в галерее для отправки через стороннее приложение.

По словам главы подразделения, отвечающего за работу с камерой и фотографиями, раньше при отправке картинки через какой-либо мессенджер (QQ, WeChat, Weibo) при открытии галереи изображения отображались вперемешку, и на поиск нужного приходилось тратить значительное время.

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Теперь такой проблемы нет - пользователь может отсортировать галерею картинок при открытии ее через сторонний мессенджер и быстро найти фотографию для отправки.

Изменения были внесены во внутреннюю бета-версию MIUI, которая станет доступна в грядущую пятницу. Стабильное обновление будет выпущено позже.

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