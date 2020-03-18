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Рубрика: В мире

Без оглядки на Брюссель

Франция готовится спасать компании из-за коронавируса
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается "во что бы то ни стало защитить как работников, так и предприятия", несущие огромные потери из-за коронавируса.

О том, какие неординарные шаги готовы сделать французские власти, сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. В эфире радиостанции RTL он уточнил, что власти пойдут как путем рекапитализации предприятий, приобретения их акций, а также национализации тех, кто оказался на грани банкротства. В первую очередь это может коснуться авиаперевозчика Air France - KLM. Компания была вынуждена объявить об отмене более двух третей рейсов на ближайшие два месяца, а ее биржевые котировки обрушились. Не исключено, что государство может принять схожие меры по отношению и к другим промышленным гигантам. Здесь называют автомобилестроительные концерны Renault, PSA Peugeot Citroen, которые временно закрыли свои заводы во Франции, аэрокосмическую корпорацию Airbus (она на четыре дня остановила свои предприятия как во Франции, так и в Испании).

Фото: REUTERS
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Из выделенных 45 миллиардов евро 32 миллиарда пойдут на отсрочку корпоративных налогов и отчислений по социальным программам, остальные предназначены на выплату зарплат работникам предприятий, которые временно прекратили функционировать из-за кризиса. Французы дали четко понять, что будут действовать без оглядки на регламенты ЕС и готовы нарушить рамки Пакта стабильности ЕС, по которому бюджетный дефицит страны не должен выходить за пределы 3 процентов ВВП.

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