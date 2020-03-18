Федеральная служба исполнения наказаний пошла на кардинальные меры, чтобы не допустить заражения заключенных коронавирусной инфекцией. Поскольку в условиях замкнутого пространства и тесного контакта между людьми в учреждениях пенитенциарной системы вирус может распространиться очень быстро. В связи с этим руководство ФСИН пошло на упреждающую меру, отменив все свидания в российских колониях, тюрьмах и следственных изоляторах.

Главный санитарный врач ФСИН вынес постановление "О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В соответствии c этим документом с 16 марта во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Отмечается, что запрет будет действовать "до особого указания".

Кроме того, во все учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Тем временем

В среду стало известно, что концерн "Калашников" заключил с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН госконтракты на поставку новейшего огнестрельного оружия. До 30 ноября предприятие должно поставить тюремному ведомству 300 автоматов АК-103 на сумму 8,8 млн рублей, 10 пистолетов-пулеметов "Витязь-СН" на сумму 0,6 млн рублей и 20 карабинов специальных с коробчатым магазином 18,5КС-К на сумму 1,3 млн рублей. Отмечается, что в автоматах АК-103 применяются патроны калибра 7,62х39, его масса с патронами - 4,1 кг. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом. 9-мм пистолет-пулемет "Витязь-СН" разработан на базе конструкции автомата Калашникова под требования спецподразделений МВД. Может применять различные типы патронов 9х19 мм, его масса - 2,9 кг. Карабин специальный 18,5КС-К разработан на базе гладкоствольного ружья "Сайга-12", для стрельбы может применяться широкий спектр патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 мм, снаряженных картечью или пулей. Карабин оснащен складным пластиковым прикладом с резиновым амортизатором отдачи. Новое оружие поступит на вооружение спецподразделений ФСИН России, предназначенных в том числе и для спецназа.