Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил о том, что вместе с семьей готовит переезд в другую страну. Об этом он рассказал во время общения с подписчиками в Instagram своей жены Аланы. Один из них поинтересовался у футболиста относительно переезда за границу.

"Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время", - заявил игрок.

Мамаев спокойно отреагировал на приостановку сезона в РПЛ, отметив, что главное - здоровье. За это время он сумеет полностью восстановиться от полученного повреждения.

Мамаев пришел в "Ростов" в 2019 году после освобождения из заключения. В 2018 году вместе с Александром Кокориным он стал фигурантом уголовного дела за несколько драк в центре Москвы. По решению суда Мамаев получил год и пять месяцев колонии. В сентябре прошлого года вместе с Кокориным был отпущен по УДО.

В 2016 году Мамаев и Кокорин стали участниками громкого скандала из-за вечеринки в Монте-Карло, на которую было потрачено около 250 тысяч евро. Это произошло в тот момент, когда сборная России принимала участие в чемпионате Европы во Франции, а оба игрока входили в ее состав.