Новости

ЗАГСы Москвы призвали на время самоизоляции перенести церемонии 10:48
106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке 10:47
В Перми задержали "соцработницу", похищавшую деньги у пенсионеров 10:45
"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай 10:37
Совбез ООН отложил все заседания из-за коронавируса 10:33
Комплекс "Бал" впервые примет участие в параде Победы 10:32
Косачев отреагировал на предложение из ФРГ отменить санкции из-за вируса 10:31
ЦОДД дезинфицирует свои автомобили перед выездом в город 10:27
Трамп получил решающую поддержку от Республиканской партии 10:11
Петербургские врачи-волонтеры ответят на любые вопросы о COVID-19 10:06
Ярославские театры отменили спектакли 10:02
Видео: легковушки на эвакуатор грузят стопкой, одна на другую 10:00
В Мурманске нашли сбежавшего из карантина по коронавирусу моряка 09:59
В Казани задержали замминистра МЧС Татарстана 09:58
Сотрудники Кремля сдали тесты на коронавирус 09:51
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности 09:38
Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну 09:31
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова 09:20
Porsche установит в спорткарах сиденья для космонавтов 09:20
В лесу под Курганом из деревьев создадут геоглиф "75 лет Победы" 09:12
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения 09:04
В Хакасии при попытке бегства погиб пациент психбольницы 09:00
Крымчане отметят шесть лет воссоединения с Россией 08:56
"Аэрофлот", "Победа" и S7 не могут вернуть граждан РФ из Черногории 08:55
В Приамурье попросили звать на регистрацию в ЗАГС не более 15 гостей 08:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 09:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Текст: Максим Домчев

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил о том, что вместе с семьей готовит переезд в другую страну. Об этом он рассказал во время общения с подписчиками в Instagram своей жены Аланы. Один из них поинтересовался у футболиста относительно переезда за границу.

Павел Мамаев забил первый мяч после выхода из тюрьмы

"Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время", - заявил игрок.

Мамаев спокойно отреагировал на приостановку сезона в РПЛ, отметив, что главное - здоровье. За это время он сумеет полностью восстановиться от полученного повреждения.

Мамаев пришел в "Ростов" в 2019 году после освобождения из заключения. В 2018 году вместе с Александром Кокориным он стал фигурантом уголовного дела за несколько драк в центре Москвы. По решению суда Мамаев получил год и пять месяцев колонии. В сентябре прошлого года вместе с Кокориным был отпущен по УДО.

В 2016 году Мамаев и Кокорин стали участниками громкого скандала из-за вечеринки в Монте-Карло, на которую было потрачено около 250 тысяч евро. Это произошло в тот момент, когда сборная России принимала участие в чемпионате Европы во Франции, а оба игрока входили в ее состав.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Оперативный штаб опровергает слухи: Москва не закрывается
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В МГУ готовы за три месяца создать вакцину от COVID-19
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Футбол
Футбол
СМИ: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год
Баскетбол
Баскетбол
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им