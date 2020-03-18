Госдума приняла во втором чтении поправки о защите капиталовложений

Законопроекты, создающие условия для поощрения инвестиций в отечественную экономику, прошли в Госдуме второе чтение.

Кабмин в своих инициативах предлагает снять инфраструктурные ограничения и возместить инвесторам затраты на транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру.

Вводится отсрочка на три года вступления в силу любых нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Льготный инвестрежим не касается игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа, оптовой и розничной торговли, финансовой и страховой деятельности, операций с недвижимостью и ценными бумагами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что "учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти, важно поддержать, защитить, поощрить капиталовложения, инвестиции, которые пойдут у нас в экономику".

Законопроекты о капвложениях были серьезно доработаны ко второму чтению, и главной задачей при этом было не навредить бизнесу.

- Если в первом чтении была попытка объединить в эти законопроекты все возможные режимы осуществления инвестиций в Россию, то ко второму чтению из документов убраны излишние положения, которые вмешиваются в уже работающие режимы, - пояснил вице-спикер Александр Жуков.

По его словам, создана базовая основа для нового режима соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им смогут воспользоваться как российские, так и иностранные инвесторы. "Принятие этого законодательства будет способствовать улучшению инвестиционного климата в России", - резюмировал он.

В целях оперативности Вячеслав Володин предложил вынести инициативу на рассмотрение в третьем чтении на 19 марта.