Госдума вводит уголовное наказание за вандализм на мемориалах

Владимир Путин предложил ввести в Уголовном кодексе новую статью. Ответственность по ней наступит, если будут уничтожены либо повреждены памятники или захоронения, расположенные как на территории России, так и за ее пределами. Документ касается также стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Указанное преступление повлечет штраф до трех миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. Альтернатива - принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Более строгое наказание предполагается, если действовала группа лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозой его применения. Это будет караться штрафом от двух до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до пяти лет. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел о таких преступлениях предлагается возложить на Следственный комитет.

Указанные деяния - это "вандализм, которому нет оправдания", подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект. "Мы должны чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием; защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять", - уверен он.

Законопроект призван остановить кощунство и глумление над мемориалами воинов-освободителей, отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."В основном мы наблюдаем подобную картину за рубежом - в Польше, Чехии, на Украине, где, к сожалению, государственный вандализм стал частью присяги на русофобию, - констатировал он. - Историческую память о подвиге советского солдата необходимо защищать на всех уровнях и без срока давности".

Поправка об отмене срока давности для этого состава преступления может быть включена в проект в рамках второго чтения. Замминистра обороны Николай Панков согласился с этой позицией депутатов. Вячеслав Володин тоже поддержал: "Независимо от того, сколько времени прошло с момента кощунственного поступка, его невозможно будет предать забвению".