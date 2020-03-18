Постановление правительства Республики Хакасия от 18 марта 2020 года № 126 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 43 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), в связи с угрозой распространения в Республике Хакасия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 17.03.2020 № 04 "О мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Хакасия" Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Установить ограничение в виде запрета на проведение на территории Республики Хакасия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, досуговых и иных массовых мероприятий с участием 50 и более человек.";

2) подпункт 2 пункта 3 признать утратившим силу;

3) в пункте 5:

подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) организовать проведение медицинскими организациями медицинских осмотров лиц, вернувшихся в Республику Хакасия с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на дому, включая выдачу листков нетрудоспособности;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первой медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;";

дополнить подпунктами 4-5 следующего содержания:

"4) обеспечить готовность места для организации непрерывного медицинского наблюдения с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно­ противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV";

5) обеспечить исполнение мероприятий, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV).";

4) в пункте 9:

в абзаце первом слова "Рекомендовать руководителям" заменить словом "Руководителям";

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику обратиться за медицинской помощью.";

5) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Хакасия:

1) предоставлять работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, оплачиваемые отпуска в целях осуществления присмотра и ухода за ними на дому;

2) обеспечить выполнение предписаний Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия по организации медицинского наблюдения, проведению заключительной дезинфекции помещений;

3) использовать дистанционные способы проведения собраний, совещаний и других подобных мероприятий, в т.ч. посредством сетей связи общего пользования.";

6) пункты 10-11 изложить в следующей редакции:

"10. Установить для лиц, вернувшихся в Республику Хакасия с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 17.03.2020 № 04 "О мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Хакасия" следующие ограничения:

1) незамедлительно с момента прибытия в Республику Хакасия сообщать по горячей линии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (+7 (3902) 305-811) следующую информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места фактического проживания, номер телефона, наименование иностранного государства или иной территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), период пребывания в иностранном государстве или на иной территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) в течение 14 дней с даты возвращения из иностранного государства или иной территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), соблюдать режим самоизоляции;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико- санитарную помощь, с вызовом врача на дом (без личного посещения медицинской организации).

11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (Романова Т.Г.) ежедневно представлять заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатовой Т.А. и в Министерство здравоохранения Республики Хакасия информацию о количестве лиц, находящихся под медицинским наблюдением и/или лечением в связи с коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).";

7) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:

"12. Рекомендовать МПСИ ФГОУ ВО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (Краснова Т.Г.) по заявкам медицинских организаций, расположенных на территории Республики Хакасия и оказывающих первичную медико-санитарную помощь, направлять в данные организации клинических ординаторов, студентов 6 курса и студентов выпускного курса медицинского колледжа по специальности "лечебное дело".

13. Определить ответственными должностными лицами за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия заместителей Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курбатову Татьяну Анатольевну и Курлаева Юрия Николаевича в соответствии с возложенными полномочиями.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В. Коновалов







