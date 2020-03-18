Указ губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31 января 2020 года № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

4. Утвердить Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (далее - Методические рекомендации) (прилагаются).

5. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области и государственным учреждениям Иркутской области обеспечить соблюдение Методических рекомендаций.

6. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция);

2) ограничение числа участников мероприятий, подлежащих проведению подведомственными организациями на территории Иркутской области в соответствии с законодательством (не более 50 человек);

3) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами Иркутской области.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных мероприятий, предусмотренных пунктом 6 настоящего указа, в том числе в отношении подведомственных организаций.

8. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:

1) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за пределы Российской Федерации в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, предприятий общественного питания;

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int), незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания по номеру телефона "горячей линии" 8-(3952)-39-9999, развернутой на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее - телефон "горячей линии");

3) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом;

4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области:

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям;

2) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

5) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

6) активизировать внедрение дистанционных способов проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию.

10. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий) и по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха.

11. Государственным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

12. Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 11 настоящего указа.

13. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:

1) направлять лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

2) проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием иностранных граждан не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

14. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 13 настоящего указа, в том числе в соответствии с поручениями руководителей соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно­-противоэпидемических мероприятий.

16. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, оказывать в пределах компетенции содействие:

1) гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

2) исполнительным органам государственной власти Иркутской области в реализации мер по противодействию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции.

17. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Иркутской области по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий в рамках компетенции;

2) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.);

3) не позднее 23 марта 2020 года организовать в установленном порядке круглосуточную работу волонтеров (в том числе с медицинским образованием) в количестве 6 человек по номеру телефона "горячей линии";

4) ограничить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции посещение пациентов в подведомственных учреждениях с 08:00 до 20:00 часов;

5) прекратить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение занятий на клинических базах для студентов медицинских ВУЗов и колледжей в Иркутской области;

6) совместно с министерством финансов Иркутской области обеспечить подготовку проекта распоряжения Правительства Иркутской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Иркутской области на цели, указанные в пункте 24 настоящего указа.

18. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):

1) обеспечить техническую готовность средств связи и рабочие места для функционирования телефона "горячей линии";

2) организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", в министерство здравоохранения Иркутской области два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов.

19. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов.

20. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на базе санитарно-карантинных пунктов АО "Международный аэропорт Иркутск", ПАО "АэроБратск", санитарно-экспертного пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО "РЖД":

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей международных рейсов с активным выявлением и изоляцией лиц с симптомами ОРВИ;

2) организовать взаимодействие с КИИ "Байкал" ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу въезжающих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3) организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной инфекции.

21. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.):

1) оборудовать на базе областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Реабилитационный центр "Шелеховский" в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями обсерватор и подготовить его к работе;

2) осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выявлению сотрудников и лиц, проживающих в указанных организациях, с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

3) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных организаций;

4) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в подведомственных организациях;

5) ограничить посещение лиц, проживающих в подведомственных организациях.

22. Рекомендовать ректору ФГБОУВО "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Малов И.В.), директору Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - филиала ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Шпрах В.В.):

1) обеспечить в установленном порядке включение в учебные планы тем обучения по профилактике коронавирусной инфекции;

2) обеспечить реализацию профессиональных образовательных программ с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

23. Исполняющей обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. создать временную рабочую группу для решения проблемных вопросов, связанных с развертыванием и обеспечением работы обсерватора на базе областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Реабилитационный центр "Шелеховский".

24. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.) в установленном порядке обеспечить выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Иркутской области на:

1) приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необходимого оборудования;

2) возмещение расходов, затраченных на временное размещение граждан на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Осинская районная больница";

3) развертывание и содержание обсерватора, создаваемого на базе областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Реабилитационный центр "Шелеховский";

4) приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, антисептиков, расходных материалов для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов государственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений.

25. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Утверждены указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг





Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации режимов труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV).

2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на лиц, замещающих государственные должности Иркутской области (исполняющих их обязанности), государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, вспомогательный персонал органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, работников государственных и муниципальных учреждений, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Иркутской области или муниципальной собственности, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных Иркутской областью (далее соответственно - орган, организация, представитель нанимателя (работодатель), гражданский служащий, муниципальный служащий, работник).

Глава 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

3. Органам и организациям рекомендуется:

1) обеспечить отмену командировок за пределы территории Российской Федерации, за исключением командировок за пределы территории Российской Федерации, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью;

2) максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

3) временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах;

4) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха гражданских служащих, муниципальных служащих и работников, предусматривающий при наличии такой возможности следующие меры:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления гражданских служащих, муниципальных служащих и работников в органе (организации);

специальный режим посещения органа и организации, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций органа и организации;

не допускать к работе гражданских служащих, муниципальных служащих, работников с признаками респираторного заболевания (организовать входную термометрию), руководствуясь действующим законодательством;

обязать отстраненного гражданского служащего, муниципального служащего, работника вызвать врача и по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении;

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в достаточном количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;

исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;

организовать соблюдение гражданскими служащими, муниципальными служащими, работниками правил гигиены, предоставляя им советы о том, как избежать распространения микробов на рабочем месте;

во избежание скопления большого количества гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в столовых увеличить период их работы и установить график их посещения в обеденный перерыв. В столовых кратно увеличить влажную уборку с применением антисептиков, обеспечить использование бактерицидных ламп. По возможности организовать в столовых режим приема пищи на вынос и использование одноразовой посуды, предусмотреть выделенные места для приема пищи (в случае отсутствия столовых);

организовать, по возможности, проведение один раз в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные);

применять преимущественно машинный способ обработки посуды, используемой в процессе организации питания, в его отсутствие - применять ручной способ с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

4. Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям.

5. Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется обеспечить измерение температуры тела гражданских служащих, муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, руководствуясь действующим законодательством.

6. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nСоV) в связи с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, РАБОТНИКАМ

7. Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам рекомендуется:

1) при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV);

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

3) посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию представителю нанимателя (работодателя);

4) следовать основным правилам гигиены:

мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки перед едой;

чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее после использования;

носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его.

8. Об установлении карантина гражданский служащий, муниципальный служащий, работник сообщает об этом представителю нанимателя (работодателю).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Рекомендовать руководителям органов и организаций, указанных в настоящих Методических рекомендациях, организовать их исполнение с учетом финансово-экономических и организационно-технических условий деятельности.







