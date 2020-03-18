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Рубрика: Власть

С открытой датой

Избиркомы начинают подготовку к голосованию по Конституции
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Центризбирком дает стaрт подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, дата его проведения будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Никто не намерен ставить под угрозу здоровье и безопасность граждан, несмотря на огромную важность этого мероприятия для страны, заявила в среду на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

В самой комиссии заседания теперь проходят в режиме видеотрансляции без участия прессы, а члены ЦИК рассаживаются в креслах через одно, чтобы минимизировать угрозу передачи вируса. Меры предосторожности не повлияют на качество подготовки к общероссийскому голосованию по Конституции, заверила Памфилова. Избиркомы всех уровней начинают работу, они будут готовы и к проведению мероприятия в намеченный срок, и к переносу на более поздний. Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По словам главы ЦИК, обозначение в документе конкретной даты дает избирательной системе юридические основания для начала подготовки к голосованию. "Согласно закону, голосование должно состояться не раньше, чем через месяц после подписания указа, но позже может проводиться в зависимости от обстоятельств", - подчеркнула она. "Мы должны просчитывать и прогнозировать любое развитие ситуации", - уверена Элла Памфилова. "Если ситуация на 22 апреля будет такова, что проводить голосование окажется недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки", - уточнила глава ЦИК. "Но у нас уже будет вся работа сделана, просто изменим дату", - добавила она.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Председатель Центризбиркома попросила членов региональных комиссий, наблюдающих за заседанием ЦИК по видеотрансляции, донести до "почти миллионной армии коллег" следующий посыл: "никто - ни руководство нашей страны, ни ЦИК - не намерен и не будет рисковать безопасностью и здоровьем наших граждан при подготовке проведения общероссийского голосования". У ЦИК есть просьба и к журналистам - "чтобы в СМИ это отражалось адекватно, чтобы не спекулировали на этой теме, не создавали условия для искусственной паники" . "Я рассчитываю на здравый смысл, образованность и гражданскую ответственность наших сограждан, что мы противопоставим это тем информационным потокам, которые пытаются дискредитировать все, что мы с вами делаем", - добавила Памфилова. Она даже пообещала открыть на сайте ЦИК рубрику "Полный бред", куда попадут те, "кто лжет, создает среди людей нервозность и дезинформирует их" по теме общероссийского голосования и не только.

В ближайшее время ЦИК начнет выпускать информационные и разъяснительные материалы - о порядке работы "мобильного избирателя", о видах голосования, о правах и возможностях его участников.

Избиркомы всех уровней начинают работу, они будут готовы и к проведению мероприятия в намеченный срок, и к переносу на более поздний

Избиркомам помогут добровольцы.

Как рассказал на заседании глава Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в корпус "Волонтеры Конституции" записались уже 114 тыс. человек. Они будут разъяснять гражданам суть поправок в Основной Закон в течение двух недель перед голосованием.

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