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Рубрика: Спорт

Трехочковые на гаджетах

Единая лига предлагает нестандартные ходы во время долгой паузы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
В нынешней непростой, едва ли не ежеминутно меняющейся ситуации для спортивных руководителей важна мгновенная реакция, оперативное принятие решений. В этом плане образцовые действия демонстрирует генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
Вслед за футболом и хоккеем большой баскетбол уходит в виртуальный мир. Фото: vtb-league.com Вслед за футболом и хоккеем большой баскетбол уходит в виртуальный мир. Фото: vtb-league.com
Вслед за футболом и хоккеем большой баскетбол уходит в виртуальный мир. Фото: vtb-league.com

Многократная чемпионка Европы в составе сборной России на площадке соображала мгновенно, сейчас ее баскетбольные навыки идут на пользу не только какой-то одной команде, а всем 13 участникам мощной интернациональной лиги и огромному количеству болельщиков.

Корстин еще 13 марта остановила сезон, через несколько суток был назван конкретный срок гарантированного перерыва, и уже затем гендиректор ответила на самые разнообразные вопросы болельщиков в социальных сетях.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Позиция Единой лиги сформулирована предельно четко: вариант с подведением досрочных итогов чемпионата пока не рассматривается, а вот формат концовки сезона по согласованию с клубами может измениться.

Чемпионат находится на паузе минимум до 10 апреля включительно. Команды тренируются, болельщики скучают, подавляющее большинство сотрудников офиса Лиги работают в удаленном доступе.

Корстин рассказала о нестандартной идее: в условиях вынужденной остановки провести киберспортивный турнир под эгидой Единой лиги в режиме открытого чемпионата с возможным участием реальных баскетболистов. Обещано сообщить о формате соревнований в ближайшее время. Баскетбол на гаджетах - и то хлеб!

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