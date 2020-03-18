Как поставить коронавирусу физический, пищевой и финансовый барьер

Почувствуйте розницу
По данным ретейл-аудита Nielsen, в крупнейших розничных сетях страны только со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи круп выросли на 27,8%, замороженной продукции - 40,9%, макаронных изделий - на 18,8%. Так, чтобы удовлетворить возросший спрос, X5 Retail Group увеличила объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза и скорректировала правила выкладки.
"Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня", - отметил представитель X5 Retail Group.
Между тем, как следует из мониторинга компании "ПроЗерно", на прошлой неделе определенные колебания оптовых цен на рис и гречку все-таки наблюдались. Так, гречневая крупа за неделю с 9 по 13 марта подорожала на 480 рублей, почти до 39,8 тыс. рублей за тонну. Рисовая крупа (по ТУ) за неделю выросла в цене на 385 рублей, почти до 31,2 тыс. рублей за тонну. Тогда как в первую неделю марта, напротив, наблюдалось небольшое снижение цен и на гречку, и на рис. Основной рост цен на рис произошел на Юге России и Северном Кавказе. Небольшой рост наблюдался в Поволжье, в Москве и области.
Рост цен на крупы обусловлен исключительно паническими настроениями и точно не продлится долго, уверена заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Она уверена, что существенного роста цен и тем более дефицита круп в ближайшее время ожидать точно не стоит. Даже несмотря на то, что в прошлом году гречневой крупы в стране было произведено на 25% меньше, чем в 2018 году, у нас есть огромные запасы гречки, и потребляем мы гораздо меньше, чем производим, объясняет Ирина Глазунова. А риса в России в прошлом году было произведено на 14 тыс. т больше, пшена - на 8 тыс. т, и мы также не испытываем дефицита в этих крупах. По итогам пяти месяцев текущего сезона производство круп составило 695 тыс. т. Это меньше на 5 тыс. т, чем в прошлом году, но больше, чем в предыдущие два, говорит эксперт. По оценке президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадия Гуревича, запасов основных круп в России хватит "года на полтора" без учета объемов нового урожая. Поэтому все разговоры о возможном дефиците или росте цен не более чем "глупость". Возможные небольшие ценовые колебания он объясняет тем, что сельхозтоваропроизводители могут придерживать продукцию в ожидании лучших цен.
Не ожидает роста цен на продукты длительного хранения и исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Крупы производятся внутри страны, а слабый рубль и коронавирус влияют, прежде всего, на импортные товары. Кроме того, сети не станут повышать цены. "Повышение цены в условиях низкой покупательной способности населения приведет к снижению товарооборота и не позволит достичь даже краткосрочного положительного финансового результата", - комментировал он ранее.
Власти также считают, что поводов для беспокойства у российских потребителей нет. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 17 марта заявил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильна, существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, не наблюдается. А президент страны Владимир Путин призвал россиян не тратить деньги на продукты, "которые потом приходится выбрасывать". В среду, 18 марта, на рабочем совещании в правительстве вице-премьер Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. По ее словам, сегодня нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж.
Виктория Абрамченко, вице-премьер, - о запасах продуктов:
"Гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн".
Сергей Собянин: Удаленную работу с выплатой зарплаты не нужно подменять вынужденными отпусками за свой счет
Но вирус не дает о себе забыть. Уже к обеду оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации в городе сообщил: подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Москве зарегистрировано 86 случаев. Большинство заболевших вновь, как и прежде, прилетели из европейских стран. Трое, например, вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них взяли при отработке контактов этих пациентов. 25 из 30 доставлены на лечение также в Коммунарку и теперь там стало 62 больных с подтвержденным диагнозом. Остальные лечатся в инфекционных больницах NN 1 и 2, а заболевший ребенок - в больнице им. Башляевой.
Все меры предосторожности, необходимые, чтобы не допустить массового распространения инфекции, в городе предпринимаются уже по отработанной схеме. Устанавливается полный круг близких контактов пациентов. В частности, найдены даже 11 водителей такси, забиравших заболевших в аэропортах. Они так же взяты под медицинское наблюдение в Коммунарке. Один контактировавший с больным успел добраться до Краснодара и тоже немедленно попал в больницу там. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому. Семеро проходят домашний карантин в Московской области. И тем не менее количество заболевших в городе растет - в день уже не по 5-6 человек, как вначале, а по два - три десятка. Остановить нарастание этой волны по мнению мэра города Сергея Собянина можно только одним: сокращением социальных контактов среди москвичей. В своем блоге он вчера написал, что эффективность этого метода доказана и анализом зарубежной практики, и нашим собственным опытом.
Именно на это направлен, напомнил глава города, его указ о введении ряда серьезных ограничений на проведение массовых мероприятий. Приостановлена программа для пожилых людей "Московское долголетие". С 21 марта временно будут прекращены занятия в школах. Закрылись многие театры, музеи, секции и кружки. Десятки предприятий и организаций перевели своих сотрудников на удаленную работу. Эту меру по мнению главы города следует использовать активнее. "В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома, - пишет Собянин. - Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу". Он подчеркивает: "Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией".
Ситуация для города новая и мэр хочет понимать, насколько она реально способна помочь справиться с нашествием вируса. А потому просит всех москвичей, и работодателей в том числе, рассказывать о принятых ими решениях, делиться опытом организации удаленной работы - присылать копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы по электронной почте: stayhome@mos.ru. Подчеркивает, что рассчитывает на двухсторонную связь, а потому просит обязательно оставлять в письме свой номер телефона: "Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome".
По расчетам мэра, на этой стадии было бы неплохо добиться перехода на "удаленку" 15-30% офисных работников. И еще одно очень важное обстоятельство отмечает глава города: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет". А такие факты, как сообщают "РГ" читатели - воспользовавшись ситуацией, оставить людей и без работы, и без средств существования, в городе уже есть.
Российские предприятия начали выпускать уникальные маски
Мастерицы госпредприятия башкирских художественных промыслов "Агидель", привыкшие создавать эксклюзивные модели одежды с национальным колоритом, теперь взялись за пошив медицинских масок многоразового использования из марли. А в Пензе выпустили первую партию масок из особого полотна. Их можно стирать и проглаживать несколько раз в день для сохранения барьерного эффекта.
Так предприятия отреагировали на повышенный спрос и адаптировали производственную линию под востребованную продукцию. В пензенских аптеках маски не купить, в интернет-магазинах их можно отловить по 450 рублей за упаковку из пяти штук. Ненамного лучше была ситуация и в Уфе.
"Все страны испытывают дефицит масок, у нас их тоже нет, так как поставки были в основном из-за рубежа. Но иностранные государства в сложившихся условиях запретили вывозить медицинские изделия. Поэтому остается надеяться только на себя", - рассказывает руководитель пензенской компании Антон Колосков.
- 18 марта в сеть госаптек поступило 15 тысяч одноразовых масок, которые распределят по всему региону, но с упором на Уфу. Также 18 марта в столице Башкирии организовали свое производство многоразовых масок из марли на базе швейной мастерской "Агидель", - сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Существующие мощности пензенской компании способны выпускать 1,5 тысячи масок в сутки. Но поставки в аптеки начнутся только после того, как удастся пройти госрегистрацию в Росздравнадзоре. Это непростая процедура, к тому же затратная по времени. Российские производители просят упростить ее в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
В Вологде тоже возобновят производство многоразовых масок. Такое решение приняли на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Аптеки уже заключили договоры на поставку масок. Достигнута договоренность с городскими швейными предприятиями. Сейчас закупается марля, и работы начнутся в ближайшее время. Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, они появятся в продаже уже в течение этой недели. Кроме того, в Вологде сегодня начнут выпускать дезинфицирующий раствор хлоргексидина на спиртовой основе.
COVID-19 добрался до Новосибирска
Десять дней нахожусь на карантине после возвращения из Испании. Вчера стало известно, что и в Новосибирске появился один человек с подозрением на заражение новым коронавирусом.
Подруга присылает селфи и подпись: "С сегодняшнего дня нельзя по Праге передвигаться с открытым ртом и носом". А как у нас? А у нас - это проблема.
На улицах Новосибирска - суета. Идет настоящая охота за медицинскими масками. Часто безуспешная. Кстати, самый популярный вопрос, с которым обращаются жители области на телефон "112" (система экстренных оперативных служб): "Где купить маску?"
Слежу, что об этом пишут в соцсетях. "Звонил туда-то, по аптекам. Нигде нет". "Девушка на "горячей линии" не знает, где взять маску". "В аптеках говорят, что масок нет из-за отсутствия сырья на заводах-изготовителях. А это какое-то сложное производство?"
"Купила марлю. Буду шить", - нашла выход приятельница. Собственно, многие уже пошли по этому пути. То, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать маски только людям с симптомами ОРВИ, никого не останавливает. Маски в первую очередь хотят видеть на прелестных детских лицах. "Так спокойнее. Руками меньше будет к лицу прикасаться", - объяснила свой порыв мама третьеклашки.
Между тем в распоряжении главы региона № 44-р от 16 марта 2020 года "О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области" говорится, что в регионе должны быть приняты меры по поддержке неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски). Хочется верить, что это начнет действовать незамедлительно.
Подготовила Наталья Решетникова
Вирус в зоне риска
"Конечно, это такой способ страховщиков "вписаться" со своим предложением в информационное поле, воспользовавшись нынешней ситуацией и запросом от потенциальных клиентов, и ничего плохого в этом нет, - считает Виктор Дубровин. - Более того, если сейчас граждане задумаются в принципе о том, что нужно страховать свое здоровье и жизнь, - это только к лучшему. У нас пока почему-то автомобили чаще страхуют, а не свое здоровье".
По мнению Дубровина, разнообразные предложения "страхования от коронавируса" могут быть оформлены в виде разных продуктов: это может быть "коробочный stand alone" (просто и быстро оформляемая недорогая страховка, которую предлагают массовому клиенту вне офиса), и такие проекты в большей степени опираются на информационный хайп. Но может быть также сделан "серьезный продукт с хорошим покрытием". Третий вариант - включение COVID-19 в перечень заболеваний, покрываемых уже имеющимися вариантами страховок.
В любом случае необходимо тщательно разобраться, что именно и на каких условиях предлагает клиенту страховщик. Важны детали: например, будет ли покрывать страховка случаи заражения без проявления клинических симптомов заболевания (ведь и в этом случае человек должен оставаться на карантине, то есть он теряет в доходе). Или речь в договоре идет только о случаях, когда заболевание требует серьезного лечения в условиях стационара. Очевидно, и сумма страхового возмещения в разных ситуациях (выздоровление, инвалидизация, смерть застрахованного) может оказаться разной.
Еще один непростой вопрос: каким образом будет подтверждаться возникновение страхового случая. Ведь сегодня выполнить диагностику на COVID-19 самостоятельно, без направления врача, невозможно.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) считают, что страхование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний - это ответственный и правильный подход. При этом при выборе варианта страхования лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не усеченные их варианты, построенные только лишь на покрытии рисков, связанных с заболеванием COVID-19.
Дубровин напомнил, что риск умереть от инфаркта, инсульта или онкологического заболевания несоизмеримо выше по сравнению с угрозой тяжелого осложнения или летального исхода в случае заражения коронавирусом. "Поэтому, не занижая серьезности коронавирусной инфекции и ее последствий, я хотел бы напомнить, что, по статистике, в обычной жизни наших граждан чаще подстерегают совсем другие риски. Снизить для себя и семьи экономические потери в случае возникновения таких страховых случаев можно, заключив полноценный договор личного страхования", - заключил эксперт.
Приняты меры для защиты МКС
Новых членов экспедиции, которые должны полететь на МКС 9 апреля на пилотируемом корабле "Союз МС-16", поместят на строгий карантин. Как рассказали в Центре подготовки космонавтов, доступ к экипажу строго ограничен. Все мероприятия, даже имеющие высокое символическое значение, отменяются. Общение с космонавтами - через стекло или удаленную связь. Запрещены любые выходы из карантинной зоны. Может сократиться число участвующих в традиционной церемонии подъема флагов.
Сейчас экипажи находятся в Звездном городке. В состав основного входят Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди. Дублеры - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн. Даже во время разбора тренировок космонавты находятся за стеклом. На космодром Байконур они должны прибыть 24 марта.
Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что из-за коронавируса отменил все международные контакты и переговоры.
Хроника коронавируса
19:06 Открыта "горячая линия" по коронавирусу для пожилых
Заработала единая "горячая линия" для оказания помощи пенсионерам на время сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По телефону 8 (800) 200-34-11 люди старше 60 лет смогут проконсультироваться по профилактике заболевания, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов. По желанию пожилых научат самостоятельно заказывать товары первой необходимости через интернет.
17:06 Росавиация снизила аэронавигационные сборы
Росавиация снизила на 50% аэронавигационные сборы для российских авиакомпаний на внутренних маршрутах до 1 октября, сообщили в ведомстве. Для Дальнего Востока сборы почти обнулены.
Меры введены для снижения негативного влияния от коронавируса на экономическое положение авиакомпаний - они помогут снизить себестоимость перевозки.
16:36 "Евровидение" переносится
Песенный конкурс "Евровидение", который должен был пройти в нидерландском Роттердаме 12-16 мая, отменен, сообщили его организаторы. По их словам, рассматривались различные варианты проведения конкурса (в том числе без зрителей), но в итоге его решено было перенести на 2021 год. Продолжатся и переговоры о его проведении именно в Роттердаме, поскольку "Евровидение" принимает та страна, чей представитель победил в предыдущем году. Победителем конкурса в 2019 году стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.
16:07 Курсантам военных вузов ограничили увольнения
В министерстве обороны России приняли решение скорректировать учебные программы всех военных вузов. "В целях защиты здоровья курсантов, слушателей высших военных учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений министерством обороны РФ реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в военном ведомстве. - В частности, предусмотрена отмена межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов, а также максимальное ограничение увольнений курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений".
15:30 В колониях и СИЗО отменены свидания
С 16 марта 2020 года во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Отмечается, что запрет будет действовать "до особого указания". Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.
14:30 В России обнаружены новые случаи коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавируса. Все заразившиеся - россияне, за последние две недели они посещали неблагополучные по коронавирусу страны. 31 случай зарегистрирован в Москве, один - в Томской области, один - в Новосибирской области.
14:20 Пассажирам могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее предприятие "Российских железных дорог") предоставила пассажирам возможность вернуть деньги за "невозвратные" билеты в случае отказа от поездки из-за коронавируса. Сделать это можно до 10 апреля.
Как пояснили в компании, решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны.
Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новый коронавирус получил широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. В кассе нужно будет предъявить справку из медицинского учреждения. В этом случае комиссия за возврат проездного документа составит 210 рублей 60 копеек, уточнили в РЖД.
Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах ФПК.
13:09 Собрание РАН впервые пройдет в режиме видеосвязи
Намеченное на 14-15 апреля 2020 года Общее собрание РАН впервые проведут в режиме видеосвязи. По форме это будет выглядеть так: в Москве в зале президиума РАН на Ленинском проспекте соберутся только руководители отделений и вице-президенты академии. Президент РАН Александр Сергеев в их присутствии огласит обязательный годовой доклад "О реализации научно-технической политики...", с которым все члены академии будут ознакомлены заранее, а также смогут прослушать его и обсудить онлайн. И тогда же дистанционно смогут проголосовать.
13:01 Проверки российских вузов могут приостановиться
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта всем российским вузам рекомендуется организовать обучение студентов с применением дистанционных технологий. Ведомство открыло горячую линию keep-learning.globaluni.ru для оперативной поддержки вузов. Ведущие университеты страны открыли свои электронные ресурсы для свободного доступа коллег из регионов.
С 17 марта минобрнауки поставило на паузу все плановые и внеплановые проверки своих подведомственных вузов. Следующий шаг - приостановка проверок всех вузов России, вопрос прорабатывается с Рособрнадзором.