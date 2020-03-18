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18.03.2020 23:50
Рубрика: Общество

Маскируемся

Как поставить коронавирусу физический, пищевой и финансовый барьер
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Антон Переплетчиков / Екатерина Угодникова / Ольга Бухарова

Почувствуйте розницу

Текст: Татьяна Карабут
Последние две недели продукты длительного хранения (прежде всего крупы) сметают из магазинов быстрее, чем торговые сети успевают их выкладывать заново. Соцсети наполнены устрашающими фото полупустых полок с крупами, макаронами и другими товарами длительного хранения. Однако эксперты уверены, что никаких объективных причин ни для заметного роста розничных цен, ни тем более дефицита нет. Основных круп мы производим в стране намного больше, чем потребляем. Торговые сети утверждают, что складских запасов социально значимых товаров хватит, чтобы удовлетворить даже кратно возросший спрос. А власти, в свою очередь, призывают потребителей не поддаваться панике и обещают держать ситуацию под контролем.

По данным ретейл-аудита Nielsen, в крупнейших розничных сетях страны только со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи круп выросли на 27,8%, замороженной продукции - 40,9%, макаронных изделий - на 18,8%. Так, чтобы удовлетворить возросший спрос, X5 Retail Group увеличила объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза и скорректировала правила выкладки.

Фото: Сергей Михеев
Как ретейл справляется с паническим шопингом

"Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня", - отметил представитель X5 Retail Group.

Между тем, как следует из мониторинга компании "ПроЗерно", на прошлой неделе определенные колебания оптовых цен на рис и гречку все-таки наблюдались. Так, гречневая крупа за неделю с 9 по 13 марта подорожала на 480 рублей, почти до 39,8 тыс. рублей за тонну. Рисовая крупа (по ТУ) за неделю выросла в цене на 385 рублей, почти до 31,2 тыс. рублей за тонну. Тогда как в первую неделю марта, напротив, наблюдалось небольшое снижение цен и на гречку, и на рис. Основной рост цен на рис произошел на Юге России и Северном Кавказе. Небольшой рост наблюдался в Поволжье, в Москве и области.

Рост цен на крупы обусловлен исключительно паническими настроениями и точно не продлится долго, уверена заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Она уверена, что существенного роста цен и тем более дефицита круп в ближайшее время ожидать точно не стоит. Даже несмотря на то, что в прошлом году гречневой крупы в стране было произведено на 25% меньше, чем в 2018 году, у нас есть огромные запасы гречки, и потребляем мы гораздо меньше, чем производим, объясняет Ирина Глазунова. А риса в России в прошлом году было произведено на 14 тыс. т больше, пшена - на 8 тыс. т, и мы также не испытываем дефицита в этих крупах. По итогам пяти месяцев текущего сезона производство круп составило 695 тыс. т. Это меньше на 5 тыс. т, чем в прошлом году, но больше, чем в предыдущие два, говорит эксперт. По оценке президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадия Гуревича, запасов основных круп в России хватит "года на полтора" без учета объемов нового урожая. Поэтому все разговоры о возможном дефиците или росте цен не более чем "глупость". Возможные небольшие ценовые колебания он объясняет тем, что сельхозтоваропроизводители могут придерживать продукцию в ожидании лучших цен.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Не ожидает роста цен на продукты длительного хранения и исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Крупы производятся внутри страны, а слабый рубль и коронавирус влияют, прежде всего, на импортные товары. Кроме того, сети не станут повышать цены. "Повышение цены в условиях низкой покупательной способности населения приведет к снижению товарооборота и не позволит достичь даже краткосрочного положительного финансового результата", - комментировал он ранее.

Власти также считают, что поводов для беспокойства у российских потребителей нет. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 17 марта заявил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильна, существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, не наблюдается. А президент страны Владимир Путин призвал россиян не тратить деньги на продукты, "которые потом приходится выбрасывать". В среду, 18 марта, на рабочем совещании в правительстве вице-премьер Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. По ее словам, сегодня нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж.

Цитата
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Виктория Абрамченко, вице-премьер, - о запасах продуктов:

"Гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн".

Сергей Собянин: Удаленную работу с выплатой зарплаты не нужно подменять вынужденными отпусками за свой счет

Текст: Любовь Проценко
Утро среды в столице началось с хорошей новости. За два последних дня из медицинского комплекса в Коммунарке, куда с начала марта госпитализируют москвичей с подозрением на коронавирус, выписали сразу 106 пациентов. Как сообщил главный врач клиники Денис Проценко, два отрицательных теста показали, что опасное заболевание у них не подтвердилось. Отбыв в стенах клиники положенный двухнедельный инкубационный период, эти люди вернулись к своей обычной жизни.

Но вирус не дает о себе забыть. Уже к обеду оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации в городе сообщил: подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Москве зарегистрировано 86 случаев. Большинство заболевших вновь, как и прежде, прилетели из европейских стран. Трое, например, вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них взяли при отработке контактов этих пациентов. 25 из 30 доставлены на лечение также в Коммунарку и теперь там стало 62 больных с подтвержденным диагнозом. Остальные лечатся в инфекционных больницах NN 1 и 2, а заболевший ребенок - в больнице им. Башляевой.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Оперштаб: пожилым москвичам лучше временно находиться дома

Все меры предосторожности, необходимые, чтобы не допустить массового распространения инфекции, в городе предпринимаются уже по отработанной схеме. Устанавливается полный круг близких контактов пациентов. В частности, найдены даже 11 водителей такси, забиравших заболевших в аэропортах. Они так же взяты под медицинское наблюдение в Коммунарке. Один контактировавший с больным успел добраться до Краснодара и тоже немедленно попал в больницу там. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому. Семеро проходят домашний карантин в Московской области. И тем не менее количество заболевших в городе растет - в день уже не по 5-6 человек, как вначале, а по два - три десятка. Остановить нарастание этой волны по мнению мэра города Сергея Собянина можно только одним: сокращением социальных контактов среди москвичей. В своем блоге он вчера написал, что эффективность этого метода доказана и анализом зарубежной практики, и нашим собственным опытом.

Количество заболевших в городе растет. Остановить это можно только одним: сокращением социальных контактов среди москвичей

Именно на это направлен, напомнил глава города, его указ о введении ряда серьезных ограничений на проведение массовых мероприятий. Приостановлена программа для пожилых людей "Московское долголетие". С 21 марта временно будут прекращены занятия в школах. Закрылись многие театры, музеи, секции и кружки. Десятки предприятий и организаций перевели своих сотрудников на удаленную работу. Эту меру по мнению главы города следует использовать активнее. "В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома, - пишет Собянин. - Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу". Он подчеркивает: "Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией".

106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке

Ситуация для города новая и мэр хочет понимать, насколько она реально способна помочь справиться с нашествием вируса. А потому просит всех москвичей, и работодателей в том числе, рассказывать о принятых ими решениях, делиться опытом организации удаленной работы - присылать копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы по электронной почте: stayhome@mos.ru. Подчеркивает, что рассчитывает на двухсторонную связь, а потому просит обязательно оставлять в письме свой номер телефона: "Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome".

По расчетам мэра, на этой стадии было бы неплохо добиться перехода на "удаленку" 15-30% офисных работников. И еще одно очень важное обстоятельство отмечает глава города: "Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет". А такие факты, как сообщают "РГ" читатели - воспользовавшись ситуацией, оставить людей и без работы, и без средств существования, в городе уже есть.

Российские предприятия начали выпускать уникальные маски

Текст: Айгуль Камаева , Наталья Саванкова , Светлана Цыганкова
В Уфе запускают производство многоразовых медицинских масок из марли. В каждой упаковке будет по три маски, цена - 70 рублей. Первую партию многоразовых масок выпустили и в Пензе. Цена - до 25 рублей.

Мастерицы госпредприятия башкирских художественных промыслов "Агидель", привыкшие создавать эксклюзивные модели одежды с национальным колоритом, теперь взялись за пошив медицинских масок многоразового использования из марли. А в Пензе выпустили первую партию масок из особого полотна. Их можно стирать и проглаживать несколько раз в день для сохранения барьерного эффекта.

В Италии производство масок доверят заключенным

Так предприятия отреагировали на повышенный спрос и адаптировали производственную линию под востребованную продукцию. В пензенских аптеках маски не купить, в интернет-магазинах их можно отловить по 450 рублей за упаковку из пяти штук. Ненамного лучше была ситуация и в Уфе.

"Все страны испытывают дефицит масок, у нас их тоже нет, так как поставки были в основном из-за рубежа. Но иностранные государства в сложившихся условиях запретили вывозить медицинские изделия. Поэтому остается надеяться только на себя", - рассказывает руководитель пензенской компании Антон Колосков.

Мастерицы башкирских художественных промыслов, привыкшие создавать эксклюзивную одежду, теперь взялись за пошив медицинских масок

- 18 марта в сеть госаптек поступило 15 тысяч одноразовых масок, которые распределят по всему региону, но с упором на Уфу. Также 18 марта в столице Башкирии организовали свое производство многоразовых масок из марли на базе швейной мастерской "Агидель", - сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Матвиенко: Заводы по производству медицинских масок работают без выходных

Существующие мощности пензенской компании способны выпускать 1,5 тысячи масок в сутки. Но поставки в аптеки начнутся только после того, как удастся пройти госрегистрацию в Росздравнадзоре. Это непростая процедура, к тому же затратная по времени. Российские производители просят упростить ее в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

В Вологде тоже возобновят производство многоразовых масок. Такое решение приняли на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Аптеки уже заключили договоры на поставку масок. Достигнута договоренность с городскими швейными предприятиями. Сейчас закупается марля, и работы начнутся в ближайшее время. Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, они появятся в продаже уже в течение этой недели. Кроме того, в Вологде сегодня начнут выпускать дезинфицирующий раствор хлоргексидина на спиртовой основе.

Дневник на карантине

COVID-19 добрался до Новосибирска

Десять дней нахожусь на карантине после возвращения из Испании. Вчера стало известно, что и в Новосибирске появился один человек с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Подруга присылает селфи и подпись: "С сегодняшнего дня нельзя по Праге передвигаться с открытым ртом и носом". А как у нас? А у нас - это проблема.
В Новосибирске коронавирус выявлен у женщины, прилетевшей из Парижа

На улицах Новосибирска - суета. Идет настоящая охота за медицинскими масками. Часто безуспешная. Кстати, самый популярный вопрос, с которым обращаются жители области на телефон "112" (система экстренных оперативных служб): "Где купить маску?"

Слежу, что об этом пишут в соцсетях. "Звонил туда-то, по аптекам. Нигде нет". "Девушка на "горячей линии" не знает, где взять маску". "В аптеках говорят, что масок нет из-за отсутствия сырья на заводах-изготовителях. А это какое-то сложное производство?"

"Купила марлю. Буду шить", - нашла выход приятельница. Собственно, многие уже пошли по этому пути. То, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать маски только людям с симптомами ОРВИ, никого не останавливает. Маски в первую очередь хотят видеть на прелестных детских лицах. "Так спокойнее. Руками меньше будет к лицу прикасаться", - объяснила свой порыв мама третьеклашки.

Между тем в распоряжении главы региона № 44-р от 16 марта 2020 года "О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области" говорится, что в регионе должны быть приняты меры по поддержке неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски). Хочется верить, что это начнет действовать незамедлительно.

Подготовила Наталья Решетникова

Вирус в зоне риска

Текст: Ирина Невинная
Фото: Михаил Синицын
Предлагаемые с недавних пор страховки от коронавируса - это попытка страховых компаний сыграть на возникшем спросе. На какие важные детали стоит обратить внимание, заинтересовавшись таким видом страхования, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

"Конечно, это такой способ страховщиков "вписаться" со своим предложением в информационное поле, воспользовавшись нынешней ситуацией и запросом от потенциальных клиентов, и ничего плохого в этом нет, - считает Виктор Дубровин. - Более того, если сейчас граждане задумаются в принципе о том, что нужно страховать свое здоровье и жизнь, - это только к лучшему. У нас пока почему-то автомобили чаще страхуют, а не свое здоровье".

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
Как защититься от коронавируса работающему человеку

По мнению Дубровина, разнообразные предложения "страхования от коронавируса" могут быть оформлены в виде разных продуктов: это может быть "коробочный stand alone" (просто и быстро оформляемая недорогая страховка, которую предлагают массовому клиенту вне офиса), и такие проекты в большей степени опираются на информационный хайп. Но может быть также сделан "серьезный продукт с хорошим покрытием". Третий вариант - включение COVID-19 в перечень заболеваний, покрываемых уже имеющимися вариантами страховок.

В любом случае необходимо тщательно разобраться, что именно и на каких условиях предлагает клиенту страховщик. Важны детали: например, будет ли покрывать страховка случаи заражения без проявления клинических симптомов заболевания (ведь и в этом случае человек должен оставаться на карантине, то есть он теряет в доходе). Или речь в договоре идет только о случаях, когда заболевание требует серьезного лечения в условиях стационара. Очевидно, и сумма страхового возмещения в разных ситуациях (выздоровление, инвалидизация, смерть застрахованного) может оказаться разной.

Еще один непростой вопрос: каким образом будет подтверждаться возникновение страхового случая. Ведь сегодня выполнить диагностику на COVID-19 самостоятельно, без направления врача, невозможно.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) считают, что страхование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний - это ответственный и правильный подход. При этом при выборе варианта страхования лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не усеченные их варианты, построенные только лишь на покрытии рисков, связанных с заболеванием COVID-19.

Дубровин напомнил, что риск умереть от инфаркта, инсульта или онкологического заболевания несоизмеримо выше по сравнению с угрозой тяжелого осложнения или летального исхода в случае заражения коронавирусом. "Поэтому, не занижая серьезности коронавирусной инфекции и ее последствий, я хотел бы напомнить, что, по статистике, в обычной жизни наших граждан чаще подстерегают совсем другие риски. Снизить для себя и семьи экономические потери в случае возникновения таких страховых случаев можно, заключив полноценный договор личного страхования", - заключил эксперт.

Приняты меры для защиты МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Россия приняла жесткие меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса на Международную космическую станцию. Напомним, сегодня только Россия имеет возможность отправлять экипажи на орбиту.

Новых членов экспедиции, которые должны полететь на МКС 9 апреля на пилотируемом корабле "Союз МС-16", поместят на строгий карантин. Как рассказали в Центре подготовки космонавтов, доступ к экипажу строго ограничен. Все мероприятия, даже имеющие высокое символическое значение, отменяются. Общение с космонавтами - через стекло или удаленную связь. Запрещены любые выходы из карантинной зоны. Может сократиться число участвующих в традиционной церемонии подъема флагов.

Фото: Instagram.com/roscosmosofficial/
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС

Сейчас экипажи находятся в Звездном городке. В состав основного входят Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди. Дублеры - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн. Даже во время разбора тренировок космонавты находятся за стеклом. На космодром Байконур они должны прибыть 24 марта.

Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что из-за коронавируса отменил все международные контакты и переговоры.

Хроника коронавируса

Текст: Мария Агранович , Евгений Гайва , Александр Емельяненков , Елена Манукиян , Роман Маркелов , Иван Петров

19:06 Открыта "горячая линия" по коронавирусу для пожилых

Заработала единая "горячая линия" для оказания помощи пенсионерам на время сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По телефону 8 (800) 200-34-11 люди старше 60 лет смогут проконсультироваться по профилактике заболевания, оставить заявку волонтерам на доставку продуктов и медикаментов. По желанию пожилых научат самостоятельно заказывать товары первой необходимости через интернет.

17:06 Росавиация снизила аэронавигационные сборы

Росавиация снизила на 50% аэронавигационные сборы для российских авиакомпаний на внутренних маршрутах до 1 октября, сообщили в ведомстве. Для Дальнего Востока сборы почти обнулены.

Меры введены для снижения негативного влияния от коронавируса на экономическое положение авиакомпаний - они помогут снизить себестоимость перевозки.

Фото: Sander KONING / ANP / AFP
"Евровидение-2020" отменили: что будет дальше

16:36 "Евровидение" переносится

Песенный конкурс "Евровидение", который должен был пройти в нидерландском Роттердаме 12-16 мая, отменен, сообщили его организаторы. По их словам, рассматривались различные варианты проведения конкурса (в том числе без зрителей), но в итоге его решено было перенести на 2021 год. Продолжатся и переговоры о его проведении именно в Роттердаме, поскольку "Евровидение" принимает та страна, чей представитель победил в предыдущем году. Победителем конкурса в 2019 году стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

16:07 Курсантам военных вузов ограничили увольнения

В министерстве обороны России приняли решение скорректировать учебные программы всех военных вузов. "В целях защиты здоровья курсантов, слушателей высших военных учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений министерством обороны РФ реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в военном ведомстве. - В частности, предусмотрена отмена межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов, а также максимальное ограничение увольнений курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений".

15:30 В колониях и СИЗО отменены свидания

С 16 марта 2020 года во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Отмечается, что запрет будет действовать "до особого указания". Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве подтверждены еще 30 случаев коронавирусной инфекции, всего в данный момент зарегистрировано 86 случаев

14:30 В России обнаружены новые случаи коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавируса. Все заразившиеся - россияне, за последние две недели они посещали неблагополучные по коронавирусу страны. 31 случай зарегистрирован в Москве, один - в Томской области, один - в Новосибирской области.

14:20 Пассажирам могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее предприятие "Российских железных дорог") предоставила пассажирам возможность вернуть деньги за "невозвратные" билеты в случае отказа от поездки из-за коронавируса. Сделать это можно до 10 апреля.

Как пояснили в компании, решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новый коронавирус получил широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. В кассе нужно будет предъявить справку из медицинского учреждения. В этом случае комиссия за возврат проездного документа составит 210 рублей 60 копеек, уточнили в РЖД.

Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах ФПК.

Деньги за "невозвратные" билеты вернут только в кассах ФПК. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

13:09 Собрание РАН впервые пройдет в режиме видеосвязи

Намеченное на 14-15 апреля 2020 года Общее собрание РАН впервые проведут в режиме видеосвязи. По форме это будет выглядеть так: в Москве в зале президиума РАН на Ленинском проспекте соберутся только руководители отделений и вице-президенты академии. Президент РАН Александр Сергеев в их присутствии огласит обязательный годовой доклад "О реализации научно-технической политики...", с которым все члены академии будут ознакомлены заранее, а также смогут прослушать его и обсудить онлайн. И тогда же дистанционно смогут проголосовать.

13:01 Проверки российских вузов могут приостановиться

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта всем российским вузам рекомендуется организовать обучение студентов с применением дистанционных технологий. Ведомство открыло горячую линию keep-learning.globaluni.ru для оперативной поддержки вузов. Ведущие университеты страны открыли свои электронные ресурсы для свободного доступа коллег из регионов.

С 17 марта минобрнауки поставило на паузу все плановые и внеплановые проверки своих подведомственных вузов. Следующий шаг - приостановка проверок всех вузов России, вопрос прорабатывается с Рособрнадзором.

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