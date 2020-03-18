Как работать удаленно из дома с детьми. Инструкция

Привет, меня зовут Антон, и я удаленный работник. Правда, по своей воле. Хочу поделиться несколькими секретами работы из дома, где есть дети - один или несколько. У меня - трое.

Секрет первый, главный. Никто не должен видеть ваш экран. Это избавит от лишних вопросов вроде: "А что это у тебя такое там?" или "А я-то думал, что ты на работе работаешь, а не фейсбук листаешь".

Секрет второй, важный. С детьми нужно договориться на берегу: если папа или мама работают, мешать им нельзя. Некоторые родители ставят на стол раскрашенные картонки: зеленый цвет означает, что родитель свободен, красный - занят.

Секрет третий, очевидный. Раз в час вставайте с места и делайте зарядку, тормошите детей, топайте и машите руками вместе с ними, разминайтесь. Дети любят подвижность и тактильный контакт. Пять минут подвижных игр обеспечивают полчаса-час спокойной работы (но не всегда). Настройте таймер в мобильном приложении.

Секрет четвертый, жизненный. Всегда может возникнуть нештатная ситуация - кто-то из детей внепланово сходил в туалет, захотел есть, попросил достать игрушку или вытереть нос. Имеет смысл договориться с супругой или супругом, что помогать детям вы будете по очереди.

Секрет пятый, затратный. Закажите новые настольные игры, пазлы и другие игрушки. Это займет отпрысков и даст вам свободное время для работы (горькая ирония). Еще одна отличная идея - книжки с наклейками (бывают даже многоразовые наклейки). Избегайте тематических Lego-наборов - это развлечение на один раз, потому что собрать из набора про Гарри Поттера можно только Гарри Поттера. Лучше купить большую коробку с кубиками Creator, их них можно делать все.

Секрет шестой, теплый и ламповый. Если у вас есть отдельная комната, ее можно затемнить и поставить туда старый диапроектор. У многих они наверняка сохранились. Дети обожают диафильмы - и смотреть, и процесс зарядки пленки в кассету.

Секрет седьмой, здоровый. Звать бабушек и дедушек, которые находятся в группе риска по здоровью, в этот раз нельзя. Им самим нужна забота - закажите им продукты на дом (и сами тоже пользуйтесь онлайн-доставкой).

Секрет восьмой, музыкальный. Обеспечьте себе комфортный музыкальный фон. Использовать наушники с шумоподавлением и включать очень громкую музыку не надо - если оба родителя работают, можно выпасть из окружающего мира и не услышать детей. Я в качестве фона использую jazzradio.com (можно слушать бесплатно с перерывами на рекламу, есть мобильное приложение).

Секрет девятый, утренний. Начинайте утро с зарядки. Вроде бы все об этом знают, но далеко не каждый готов сделать это привычкой. Сейчас - самое подходящее время. Дело в том, что утренняя зарядка одновременно заряжает энергией вас и немного утомляет детей, которые после получаса упражнений сдуются и пойдут заниматься своими делами. Час-полтора времени у вас есть.

Секрет десятый, развлекательный. Планшет и Свинка Пеппа - лучшие друзья родителя. Но ребенок, который смотрит мультики несколько часов подряд - это непредсказуемое существо. Он может уснуть, а может устроить истерику. Может испугаться чего-то на экране, и вы потратите час на то, чтобы его утешить.

Секрет одиннадцатый, помогательный. Старшим детям в этот период имеет смысл стать взрослее и начать заботиться о младших. Даже пятилетний ребенок способен открыть холодильник и налить себе молока или кефира, достать и помыть яблоко. Значит, он может сделать это и для другого. Но об этом тоже нужно договориться. Сообщите старшим детям о том, что они теперь берут младших под свое крыло. Взамен старшим полагаются вкусняшка и дополнительные полчаса "майнкрафта" в день. Чаще всего такой бартер работает.

Что в остатке? Работать из дома не очень просто, но возможно. Главное - помнить, что не получится сделать всё - и поработать, и уделить время детям, и заняться самообразованием (выложили тысячу бесплатных курсов), и посмотреть новый сериал (сделали бесплатную подписку). От чего-то придется отказаться, пусть и с сожалением.

И постарайтесь по возможности не запускать свой канал на YouTube или подкаст.