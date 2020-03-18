Как скажется принятие закона о продаже алкоголя с 21 года на экономике страны

В Госдуме возобновились консультации, связанные с идеей повышения минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Разработанный Минздравом России законопроект вызвал у экспертов вопросы, в том числе социального характера.

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова еще на полях ВЭФ пояснила, что самый активный период формирования органов у человека начинается с 14 лет и заканчивается в начале 20-летнего возраста. "Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, прежде всего молодых людей", - заявила она.

Из пояснительной записки к проекту следует, что алкоголь пагубно влияет на головной мозг молодых людей, так как в среднем его внутреннее строение заканчивает формироваться примерно к 21 году.

По данным ВЦИОМ, большинство участников соцопросов одобрили идею минздрава. А статистика, в свою очередь, говорит о снижении смертности от алкоголя в России. Впрочем, это не должно стать поводом для сокращения мер по борьбе с данной угрозой, полагает член ОНФ, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Наоборот, необходимо "продолжить наступательную борьбу против алкоголизма".

Глава "Трезвой России", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев назвал "Закон 21" социальным бронежилетом и попыткой защитить здоровье молодежи. "Безусловно, это важно с точки зрения национальной безопасности", - подчеркнул он.

Но в представленном виде законопроект одобрили не все. Кто-то увидел в нем нарушение прав граждан: дескать, "служить в армии и голосовать можно, а потреблять крепкий алкоголь нельзя". И действительно законодательство связывает совершеннолетие с достижением физической и психологической зрелости. Это означает, что в 18 лет гражданин осознает значение и последствия своих действий и является самостоятельным субъектом права.

Еще важный момент - это зарубежный опыт. Например, США - одна из немногих стран, где до 21 года покупать алкоголь в некоторых штатах запрещено. Но, как подметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, официальный пик потребления спиртного там приходится на молодежь в возрасте от 17 лет до 21 года. Потом "плод перестает быть запретным", и повзрослевшие люди снижают потребление алкоголя.

Влияет спиртное и на ситуацию в обществе. Не случайно Султан Хамзаев отметил, что "алкоголь является катализатором многих социальных бед и последствий, в первую очередь криминогенной статистики. Это касается ДТП, бытовых конфликтов, поножовщины, преступности в молодежной среде".

Не получим ли мы новых преступников в лице той молодежи, которая отправится в поисках спиртного, скажем, в подворотню? Статистика МВД России и так тревожна: в 2019 году 30% задержанных нарушили закон в состоянии алкогольного опьянения. Причем в основном они совершили тяжкие преступления против личности.

"Контраргументы даже не заключаются в том, что в 18 лет можно с оружием в руках умереть за Родину, а выпить нельзя, не в этом, - считает Вадим Дробиз. - Сегодня минздрав, Роспотребнадзор признают, что молодежь, дети начинают употреблять алкоголь так же, как по всей Европе и по всему миру, примерно с 12-13 лет. Если закон не работает с 18 лет, то почему он должен работать с 21 года?"

По его оценке, в 17-20 лет люди предпочитают слабоалкогольные напитки. Кстати, на их продажу возрастной ценз повышать не предлагается. Почему? Может быть, за этим скрывается "пивное лобби"? Что станет с теми, кто в этом возрасте покупает крепкое спиртное? Откажутся от мыслей о выпивке или перейдут на самогон, на опасные для здоровья суррогаты?

Можно согласиться с мнением первого вице-президента "ОПОРЫ России" Павла Сигала о том, что "тот, кто не сможет легально купить алкоголь, но захочет это сделать, найдет способы". А наиболее изобретательные попытаются изготовить алкоголь кустарным способом, предупредил свою аудиторию член Ассоциации антимонопольных экспертов Дмитрий Жарский.

Доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет порядка 30%. Об этом в телеэфире заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, "в худшие моменты" эта доля достигала 55%. Ее сокращение привело к росту объемов легально продаваемого алкоголя.

Отрицательное заключение на законопроект после проведения публичных консультаций дало Минэкономразвития России. СРО "Винодельческий союз", Ассоциация компаний розничной торговли, крупные ретейлеры выразили опасение, что предлагаемое регулирование "может привести к существенным затруднениям в осуществлении торговой деятельности".

Продавцам придется изучать этикетки и проверять паспорта покупателей. На вид сложно определить, 19 лет человеку или 21. В 15 и 18 лет разница заметнее. В Ассоциации компаний розничной торговли, например, уже опасаются штрафов в случае, если кассир некорректно определит возраст покупателя или крепость напитка.

А Мария Свиридова, адвокат по защите прав потребителей, в своем комментарии напомнила, что паспорт - это персональные данные. И что мы не обязаны постоянно носить его с собой.

Непонятно, чем обусловлен выбор пограничного показателя в 16,5%. Фото: iStock / sergeyryzhov

Среднее время обслуживания одного покупателя возрастет, что снизит торговый оборот, и придется перепрограммировать кассы. В заключении минэкономразвития приведена оценка компании "АШАН Ритейл Россия": затраты по дооборудованию касс для 100 магазинов превысят 4 млн рублей. Кто поручится, что эти расходы не включат в торговую наценку? А на наладку программ и обучение сотрудников может уйти более двух месяцев.

Нельзя сбрасывать со счета коррупционные риски и возможный рост числа правонарушений. Попадаются же торговцы на продаже сигарет подросткам. Можно предположить, что и на незаконной продаже алкоголя будут попадаться.

Есть и другие аспекты. Представитель минфина Алексей Сазанов заметил, что проект в его нынешнем виде "дает определенные преференции [одним] производителям по отношению к другим".

Ограничения предлагается ввести в отношении напитков крепостью более 16,5%. Пунш, например, техрегламентом определяется как "ликероводочное изделие крепостью от 15 до 20%". Что, пунши станут разными, для "детей" до и после 21 года? Или придется менять регламенты, госстандарты, рецептуру и технологии, подгонять их под новый закон? Но тогда возникнут проблемы с торговыми партнерами по ЕАЭС, ведь законодательные базы придется синхронизировать. Долгий и кропотливый же будет этот труд.

"Ведомство хочет уйти от ранжирования алкогольной продукции, чтобы не предоставлять преференции некоторым производителям", - так пояснил позицию минфина Алексей Сазанов.

Непонятно, чем обусловлен выбор пограничного показателя в 16,5%. Кто-то доказал, что напиток крепостью 16% не так вреден для мозга, как 17-градусный? Найти медицинские исследования на этот счет в открытых источниках не удалось. Нет их и в сопроводительной документации к законопроекту. Ну и что? А то, что производители и торговцы почувствуют разницу, так как "лишний градус" сократит число их клиентов.

Словом, на многие вопросы ответов пока нет, а значит, нет и смысла торопиться с принятием закона. И тут сложно не согласиться с позицией Николая Говорина, озвученной им на трибуне ОНФ: "Меры по снижению алкогольной угрозы должны быть не только запретительными, они должны быть сосредоточены на формировании здорового образа жизни, что является важной составляющей нацпроекта "Демография".