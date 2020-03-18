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Коронавирус сделал воду в венецианских каналах кристально чистой 15:08
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18.03.2020 15:08
Рубрика: В мире

Коронавирус сделал воду в венецианских каналах кристально чистой

Текст: Нива Миракян (Рим )

Отсутствие туристов и местных жителей, вынужденных сидеть на карантине, неожиданно оказала положительное влияние на Венецию.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
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По наблюдениям венецианцев, благодаря отсутствию лодок и катеров, вода в каналах "города на воде" стала кристально чистой. Некоторым очевидцам удалось даже разглядеть рыбок.

В подтверждение своих слов, жители Венеции публикуют фото и видео в соцсетях, а также оставляют восторженные комментарии: "Никогда не видел Венецию такой чистой!", "Загляденье!", "Вода как на Мальдивах".

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