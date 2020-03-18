Коронавирус сделал воду в венецианских каналах кристально чистой

I canali di Venezia senza traffico di barche!!

Il risultato? Acqua limpidissima

Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

Отсутствие туристов и местных жителей, вынужденных сидеть на карантине, неожиданно оказала положительное влияние на Венецию.

По наблюдениям венецианцев, благодаря отсутствию лодок и катеров, вода в каналах "города на воде" стала кристально чистой. Некоторым очевидцам удалось даже разглядеть рыбок.

В подтверждение своих слов, жители Венеции публикуют фото и видео в соцсетях, а также оставляют восторженные комментарии: "Никогда не видел Венецию такой чистой!", "Загляденье!", "Вода как на Мальдивах".