- Да выключи ты свой смартфон! Демаскируешь. Сейчас их разведчики поедут. Засветимся, - шепотом приказал мне старший группы.

На рынке, за серой рогожкой, лежали коробки с контрабандными сигаретами. Судя по упаковке, они были из Беларуси, Малайзии и Гонконга. Акцизных марок нет. Типичная контрабанда. Хозяин бросил свое сокровище и скрылся в неизвестном направлении. Свобода дороже товара. Фото: Юрий Снегирев

Я первый из журналистов включен в мобильную таможенную группу. Мы в засаде. Идет снежок. Где-то тявкает собака. Вглядываемся в непроглядную тьму. Ждем контрабандистов, которые из Беларуси везут контрабанду: польские яблоки, испанские помидоры и шпик из Венгрии.

В 50 километрах - граница. Там должен подняться беспилотник. По итогам воздушной разведки к нам в секрет поступит информация о подозрительных фурах. Подозрительные - это те, кто избегает трассы Минск - Москва М1, а едет по второстепенным грунтовкам. Да еще в два часа ночи, когда добропорядочные дальнобойщики видят десятый сон на стоянках.

У самой границы в воздух поднимается беспилотник. Он барражирует над проселочными дорогами и передает вот такую картинку таможенникам. Как только обнаружена подозрительная машина, идет команда на перехват. Очень действенная технология, правда, если погода летная.

Операция готовилась как в шпионском романе. Встреча на бензоколонке. Сняли все пропуска с лобовых стекол. Меня, человека сугубо гражданского, посадили на переднее кресло. Прикрытие. Командир мобильной группы провел персональный инструктаж для журналиста:

- По сигналу с воздуха мы берем в клещи колонну. Выбираем участок, откуда не свернуть. Светоотражающий жилет тебе не выдаем. Можешь демаскировать. В жилетах только группа досмотра, которая появится на сцене в последний момент. Вот твой начальник. Дмитрий. Только его и слушай. Самое главное - техника безопасности. На дорогу ни ногой. Там несутся грузовики. И когда остановим машину, береги фотоаппаратуру. Шоферы - народ особый. Могут и нагрубить. Отскакивай в сторону, тебя прикроют. А вообще лучше в машине сиди. Тебя позовут на досмотр.

Дороги от границы - словно кровеносные сосуды. Разбегаются вокруг "артерии" - трассы М1. Именно поэтому нужен дрон. Любой наш наблюдатель на дороге будет моментально запеленгован разведкой контрабандистов. Это мобильный экипаж, оборудованный мощной рацией и даже тепловизором. Перед переходом они прочесывают весь маршрут. Едут медленно, всматриваются, как и мы, в непролазную темень. Останавливаются и прислушиваются. Если услышат, что где-то двигатель работает или собаки лают, то поступает команда "Атас!". И колонна остается ночевать в Беларуси.

Разведка не дремлет

Ведутся бесконечные споры о том, кто ввозит контрабанду в Россию. Русские, белорусы или казахи с узбеками? Я скажу так: секрет бессмертия мафии кроется в ее интернационализме. А таможеннику все равно, какого цвета паспорт у нарушителя.

Информационное обеспечение у контрабандистов на уровне. Если не снег с туманом, то взлетел бы спасительный дрон-разведчик

Мы проехали поселок Красный (оперативники позволили мне рассекретить место нашей дислокации). На окраине высились черные руины то ли склада, то ли заброшенного цеха. Замаскировали машины. Вытащили из багажника дорожный знак "Таможенный контроль". Как только поступит сигнал с беспилотника, мы должны резво выскочить на дорогу, установить знак и остановить колонну.

- Возможны эксцессы, - загадочно предупредил меня старший группы Дмитрий. - Тсс! Едут!

Показались фары. "Девятка" не спеша проехала к границе.

- Так, ждем 40 минут. Это путь туда и обратно. Что там с дроном? - продолжил командовать шепотом Дмитрий.

- Нелетная погода. Снег, - сообщил связной. - Пока взлет невозможен.

- Будем действовать по обстановке. Затаились. И никаких смартфонов! Свет от экрана виден за километр.

Что самое тяжелое в засаде? Нет, не холод и не тревожное молчание. Самое тяжелое - остаться без соцсетей. Рука то и дело тянулась к гаджету, но гражданский долг каждый раз останавливал меня. Я всего лишь клевал носом и немного зевал. Но оперативники утверждали, что мой храп взбаламутил всех окрестных шавок. Не уверен в этой оперативной информации, но факт: колонна не пошла. "Разведчики" оказались осторожнее. Они ведь не сразу контрабанду пускают. Идет "пионерская" фура с абсолютно легальным товаром. И если ее останавливают, то это провал. Хитры ребята. Потом я узнал, что другая мобильная группа "засветилась". Медленно подъехала машина к засаде. В свете фар были видны жилеты. И по границе прошел сигнал "Атас!".

На ночной трассе машин немного. Мы встали у бензоколонки. Старший группы Дмитрий со своим помощником останавливал фуры с белорусскими, узбекскими и, конечно, российскими номерами. Фото: Юрий Снегирев

Мы решили поменять дислокацию. Долго ехали по проселкам, чтобы "разведчики" нас не засекли. Выехали на трассу и встали возле бензоколонки. Тут и фонари, и связь уверенно ловит. Но дрон опять не полетел. Зато приехали местные гаишники. Что да как? Чего это москвичи тут делают? Покажите приказ!

Информация о нашем приезде загадочным образом пронеслась по трассе быстрее экспресса Москва - Брест. Редкие фуры везли не то. И запчасти из Гавра. И белорусскую консервированную кукурузу в Узбекистан (там что, своей нет?). И даже мебель. Но контрабанды, как назло, все не было. Зря, что ли, журналиста из Москвы везли? Информационное обеспечение у контрабандистов на уровне. Если не снег с туманом, то взлетел бы спасительный дрон-разведчик. И тогда картина была бы другой.

- Мы этим летом задержали колонну из 11 фур с фруктами. Все благодаря техническим средствам, - рассказывает Дмитрий.

- И что? Уничтожили?

- Нет, вызвали конвой и отправили товар обратно в Беларусь. Вот, например, яблоки. Они что польские, что белорусские. Одинаковый вкус и цвет. Если на них маркировка, то тогда начнется расследование. А так мы при сомнениях в подлинности документов можем только развернуть их. А еще бывает везут те же польские яблоки по документам в Казахстан. А уже на сопредельной территории перегружают в "газели" и везут обратно в Россию. В основном за Урал.

Дальше следовал досмотр. Если в кузове санкционный товар, то вызывался конвой и машина выдворялась за пределы России. Если нет, то составлялся протокол об остановке машины. Фото: Юрий Снегирев

Наконец гаишники уехали. Пошел на бензоколонку попить кофейку.

- У вас всегда так безлюдно?

- Пока вас не было, бензин лился рекой, - сплюнул охранник. - Бизнес страдает.

Если дороги кровеносные сосуды, то наш передвижной пост - это настоящий тромб. Пусть мы никого не поймали, зато предотвратили нарушение единого экономического пространства этой холодной ночью. Что тоже неплохо.

На рассвете, когда стало ясно, что дрон не взлетит, мы погрузили знак и поехали отсыпаться в гостиницу.

Как без погони?

Три ночи мы дежурили на дорогах Смоленщины. И три дня была нелетная погода. Без осведомителей работа бесперспективна. А где их взять? Фуры несутся без таможенного контроля на российско-белорусской границе. Кто их знает, что они везут? И только мобильные таможенные группы могут помочь российской экономике. Их работа - это смесь Фенимора Купера, Конан Дойла и братьев Вайнеров. Риск, смекалка и порядочность. Ну и бумажная работа. Как без нее?

Андрей, отчаянный таможенник, пока мы ждали в засаде, рассказал и показал (снимал на телефон), как они бросились в погоню за грузовым "Мерседесом" с узбекскими номерами. Машина стояла на окраине села. Водителя не было, что уже подозрительно. На обратном пути увидели ту самую машину, удирающую в сторону Ржева.

- Если он заехал бы в Московскую область, то все: ищи-свищи, - рассказывает Андрей.

Этот горе-контрабандист удирал по проселкам от патрульной машины таможенников полтора часа, пока не загорелась покрышка. Фото: Юрий Снегирев

Полтора часа преследовали машину. Стрелять по колесам не решились: можно ранить других участников движения. Крохотная "Приора" болталась, как килька за китом. Там же один удар - и привет! И тут "Мерседес" загорелся... Видимо, колеса подкачал не до нормы. Водитель выскочил из машины, но его отловили в лесу. Вызвали пожарных. Кузов потушили. Польские яблоки оказались печеными. А водитель за решеткой.

Дело - табак

Самый известный рынок в Смоленске - Заднепровский. И известен он не только свежайшим мясом и сладчайшими мандаринами. Тут еще продаются криминальнейшие сигареты. Без акцизных марок. Родом из Беларуси, Малайзии и Гонконга. Так во всяком случае написано на этикетках. Ларечник потерял лицо. Был бледен, когда за тряпочкой нашли товар. Тут на сцену вышли бумаги и ручки. Составлялись акты - главное оружие таможенника.

А в закутке кто-то бросил несколько коробок левых сигарет. Ни один торговец не сознавался в этой сознательной свалке. Ходили, спрашивали, кто владелец? По закону штраф выпишут руководству рынка. Блудные сигареты пересчитали и приобщили к уголовному делу.

Отправились на склад. Стали вскрывать контейнеры. Контейнер N 6 долго не хотел сдаваться. Крохотный замочек отечественного производства как будто был отлит из брони Т-34.

Погнули два лома и одну фомку. Наконец контейнер N 6 со скрипом отворил ворота. Там были левая водка и спирт. Причем на бутылках из Новосибирска была наклеена бумажка, страшно похожая на акцизную марку. Только там мелким шрифтом значилось: "Не является акцизной маркой". Типичная "дурилка", но "потянула" на еще одно уголовное дело.

Конечно, улов так себе. Но если не выезжать в рейды, то контрабандисты обнаглеют. И пусть информационное обеспечение у нарушителей пока лучше, мы все-таки пугаем их разведчиков. А это профилактика почище, чем от коронавируса. В Германии такие группы состоят из нескольких машин. "Догонялка" с мощным движком. Микроавтобус с изотопным оборудованием. И даже велосипед для преследования нарушителей по лесным тропинкам. Зато у нас есть "удочка". Сканер на длинной штанге, которым можно залезть в самую сердцевину фуры. Вещь уникальная и даже где-то секретная.

Домой поехали с хорошим настроением. Задача выполнена. На наше место пришли другие. Беспилотник все же взлетел. Уже в Москве я узнал, что было задержано 65 тонн яблок неизвестного происхождения. Работа мобильных групп продолжается.

Справка "РГ"

Таможенный патруль

В ноябре 2015 года создано 35 таможенных мобильных групп, которые работают вблизи российско-белорусского, российско-казахстанского, российско-грузинского и российско-азербайджанского участков государственной границы. С 2018 года мобильные группы наделены правом самостоятельной остановки грузовых автомобильных транспортных средств массой более трех с половиной тонн вне зон таможенного контроля в 25 субъектах Российской Федерации и оснащены мобильными комплексами современной досмотровой техникой, включая вертолеты и беспилотники. Мобильные группы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы ФСБ, МВД, Россельхознадзора, Ространснадзора и Росгвардии. По состоянию на 1 января 2020 года проверено более 421 тысячи фур, перевозивших более 10 млн 153 тысяч тонн товаров, возбуждено 2760 дел об административных правонарушениях и 129 уголовных дел.