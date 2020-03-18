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18.03.2020 10:31
Рубрика: В мире

Косачев отреагировал на предложение из ФРГ отменить санкции из-за вируса

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает разумной, но недостаточной инициативу члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с России для борьбы с коронавирусом.

Фото: iStock
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Немецкий парламентарий призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции для совместной борьбы с эпидемией.

"Я считаю, что эта инициатива, с одной стороны, абсолютно разумная, своевременная и заслуживает поддержки. С другой стороны, я бы совершенно точно этим не ограничился", - сказал Константин Косачев в беседе в RT.

По мнению сенатора, разговор надо вести "не об отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России", а о практике применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН в целом.

Сейчас "есть уникальная возможность этот порочный круг разорвать, когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результата не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица", полагает Константин Косачев.

В мире Европа Германия Законодательная власть Совет Федерации Распространение коронавируса COVID-19 Санкции и антисанкции

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