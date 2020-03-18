Косачев отреагировал на предложение из ФРГ отменить санкции из-за вируса

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает разумной, но недостаточной инициативу члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта снять санкции с России для борьбы с коронавирусом.

Немецкий парламентарий призвал к снятию антироссийских санкций на фоне вспышки коронавирусной инфекции для совместной борьбы с эпидемией.

"Я считаю, что эта инициатива, с одной стороны, абсолютно разумная, своевременная и заслуживает поддержки. С другой стороны, я бы совершенно точно этим не ограничился", - сказал Константин Косачев в беседе в RT.

По мнению сенатора, разговор надо вести "не об отдельно взятых санкциях одной стороны в отношении другой, в данном случае ЕС в отношении России", а о практике применения односторонних экономических санкций в обход Совета Безопасности ООН в целом.

Сейчас "есть уникальная возможность этот порочный круг разорвать, когда санкции вводятся в надежде на результат, потом результата не наступает, а затем те, кто эти санкции вводил, уже не могут их отменить без потери политического лица", полагает Константин Косачев.