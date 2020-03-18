Косачев призвал обнулить мировые санкции из-за COVID-19

Среди обсуждаемых мер противодействия - от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти, из виду упускается еще один фактор, на мой взгляд, важнейший - искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение. Я имею ввиду односторонние экономические санкции, примеряемые в обход Совета Безопасности ООН и вопреки правилам ВТО.

Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев).

На мой взгляд, этого недостаточно. Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было).

Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности. В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов).

Но главное - сейчас все это можно сделать, не вдаваясь в предистории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями. По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в "зеленой" зоне, а 70% - либо в санкционной, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкций. Представляете, какой может высвободиться потенциал на разработку тех же вакцин и строительство больниц, равно как и на создание новых рабочих мест, а следовательно - на обеспечение благосостояния людей по всему миру?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook