Распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"

В связи с угрозой завоза и распространения на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Костромской области режим повышенной готовности с 18.00 часов 17 марта 2020 года.

2. Обязать граждан, посещавших в течение двух недель до возвращения в Российскую Федерацию территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, Ф.И.О., месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию департамента здравоохранения Костромской области по номеру телефона +7-(4942)-31-68-58;

2) при появлении первых признаков респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

3. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Костромской области:

1) проводить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5. Департаменту здравоохранения Костромской области:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

3) обеспечить постоянную готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), в том числе закупку необходимого количества одноразовых противочумных костюмов, масок, противовирусных средств, транспортировочных боксов;

4) обеспечить госпитализацию больных, подозрительных на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), по медицинским показаниям в инфекционные отделения в соответствии с порядком, определенным департаментом здравоохранения Костромской области, с целью обследования, динамического наблюдения и лечения больных;

5) обеспечить организацию и оснащение палаты интенсивной терапии для оказания реанимационной помощи пациентам с новой короновирусной инфекцией (2019-nCoV), в том числе с применением методов экстракорпоральной мембранной оксигенации, в инфекционном отделение ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 2".

6. Финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 5 настоящего распоряжения, производить за счет резервного фонда администрации Костромской области.

7. Заместителю губернатора Костромской области по социальным вопросам - председателю санитарно-противоэпидемической комиссии Костромской области (далее - СПЭК) Ереминой О.Л.:

1) обеспечить работу СПЭК в ежедневном режиме до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять губернатору Костромской области доклад о ситуации с распространением в Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







