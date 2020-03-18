Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля

"С понедельника и до 12 апреля в школах будут объявлены каникулы", - рассказал Кравцов.
Также он отметил, что делается все необходимое для организации и поддержки дистанционного обучения. К ключевым цифровым образовательным ресурсам операторы связи предоставят бесплатный доступ. Открыт бесплатный доступ к электронным учебникам ведущих издательств.
Кроме того, Кравцов успокоил родителей, которым не с кем оставить маленького ребенка, который учится в начальной школе. При необходимости, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора - ребенка можно будет привести в школу.
Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь
Об этом на заседании рабочей группы с министерством просвещения рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На совещании у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение перенести сроки сдачи ЕГЭ для участников досрочного периода, - рассказал он. - Мы подготовили соответствующий приказ - сейчас он находится в Минюсте. Сегодня он должен быть утвержден и отправлен в регионы".
По словам Мурзаева, Рособрнадзор обеспечит проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ, в установленные сроки, чтобы уже ребята вовремя получили свои результаты и успели подать документы в вузы.