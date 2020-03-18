Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля

С 23 марта до 12 апреля в российских школах будут объявлены каникулы. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании рабочей группы в Рособрнадзоре.

Фото: Ксения Колесникова/РГ

"С понедельника и до 12 апреля в школах будут объявлены каникулы", - рассказал Кравцов.

Также он отметил, что делается все необходимое для организации и поддержки дистанционного обучения. К ключевым цифровым образовательным ресурсам операторы связи предоставят бесплатный доступ. Открыт бесплатный доступ к электронным учебникам ведущих издательств.

Кроме того, Кравцов успокоил родителей, которым не с кем оставить маленького ребенка, который учится в начальной школе. При необходимости, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора - ребенка можно будет привести в школу.