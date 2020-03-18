Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля

Новости

ЗАГСы Москвы призвали на время самоизоляции перенести церемонии 10:48
106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке 10:47
В Перми задержали "соцработницу", похищавшую деньги у пенсионеров 10:45
"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай 10:37
Совбез ООН отложил все заседания из-за коронавируса 10:33
Комплекс "Бал" впервые примет участие в параде Победы 10:32
Косачев отреагировал на предложение из ФРГ отменить санкции из-за вируса 10:31
ЦОДД дезинфицирует свои автомобили перед выездом в город 10:27
Трамп получил решающую поддержку от Республиканской партии 10:11
Петербургские врачи-волонтеры ответят на любые вопросы о COVID-19 10:06
Ярославские театры отменили спектакли 10:02
Видео: легковушки на эвакуатор грузят стопкой, одна на другую 10:00
В Мурманске нашли сбежавшего из карантина по коронавирусу моряка 09:59
В Казани задержали замминистра МЧС Татарстана 09:58
Сотрудники Кремля сдали тесты на коронавирус 09:51
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности 09:38
Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну 09:31
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова 09:20
Porsche установит в спорткарах сиденья для космонавтов 09:20
В лесу под Курганом из деревьев создадут геоглиф "75 лет Победы" 09:12
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения 09:04
В Хакасии при попытке бегства погиб пациент психбольницы 09:00
Крымчане отметят шесть лет воссоединения с Россией 08:56
"Аэрофлот", "Победа" и S7 не могут вернуть граждан РФ из Черногории 08:55
В Приамурье попросили звать на регистрацию в ЗАГС не более 15 гостей 08:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 09:24
Рубрика: Общество

Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля

Текст: Ксения Колесникова
С 23 марта до 12 апреля в российских школах будут объявлены каникулы. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании рабочей группы в Рособрнадзоре.
Фото: Ксения Колесникова/РГ

"С понедельника и до 12 апреля в школах будут объявлены каникулы", - рассказал Кравцов.

Также он отметил, что делается все необходимое для организации и поддержки дистанционного обучения. К ключевым цифровым образовательным ресурсам операторы связи предоставят бесплатный доступ. Открыт бесплатный доступ к электронным учебникам ведущих издательств.

Фото: iStock
Как перейти на мобильную школу: советы для учителей

Кроме того, Кравцов успокоил родителей, которым не с кем оставить маленького ребенка, который учится в начальной школе. При необходимости, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора - ребенка можно будет привести в школу.

Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь

Текст: Ксения Колесникова
На досрочный этап ЕГЭ зарегистрировалось 32 тысячи человек - в основном, это выпускники прошлых лет. Все они смогут сдать экзамен в июне - в основной период, в его резервные дни.

Об этом на заседании рабочей группы с министерством просвещения рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: Photoxpress
Где можно бесплатно учиться на дому

"На совещании у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение перенести сроки сдачи ЕГЭ для участников досрочного периода, - рассказал он. - Мы подготовили соответствующий приказ - сейчас он находится в Минюсте. Сегодня он должен быть утвержден и отправлен в регионы".

По словам Мурзаева, Рособрнадзор обеспечит проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ, в установленные сроки, чтобы уже ребята вовремя получили свои результаты и успели подать документы в вузы.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Оперативный штаб опровергает слухи: Москва не закрывается
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В МГУ готовы за три месяца создать вакцину от COVID-19
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически